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Gündem YKS yolunda feci kaza! Sınava yetişmek isterken hayatını kaybetti
Gündem

YKS yolunda feci kaza! Sınava yetişmek isterken hayatını kaybetti

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Gaziantep’in Karkamış ilçesinde YKS’nin ilk oturumuna gitmek için yola çıkan iki akrabanın bulunduğu otomobil, kavşakta tırla çarpıştı. Ağır yaralanan 19 yaşındaki Fatih İnal hastanede vefat etti.

Gaziantep’te YKS’ye yetişmek için yola çıkan iki gencin sınav yolculuğu faciayla bitti. Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesine bağlı Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İnal (19) yönetimindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan ve YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılmak üzere Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen akraba iki genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Fatih İnal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Ahmet İnal’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Fatih İnal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Kaza anı kameraya yansıdı

Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, kaza öncesinde ana yolda geri manevra yaptığı öne sürülen minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışmanın şiddeti ve kazanın yaşandığı anlar saniye saniye yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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