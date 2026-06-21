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Gündem 36 yıldır başkandı! Bendevi Palandöken yeniden seçildi
Gündem

36 yıldır başkandı! Bendevi Palandöken yeniden seçildi

Yeniakit Publisher
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36 yıldır başkandı! Bendevi Palandöken yeniden seçildi

İlk kez 1990 yılında Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TBBF) Başkanı seçilen mevcut başkan Bendevi Palandöken, 28’inci Olağan Kongresi’nde yeniden başkanlığa seçildi 36 yıldır kesintisiz başkanlık görevini sürdüren Palandöken federasyon bünyesinde kırılması güç bir rekora da imza attı.

Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu’nun 28’inci Olağan Kongresi, Anadolu Otel’de gerçekleştirildi. Seçime katılan delegelerin oyuyla Bendevi Palandöken, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı olan Bendevi Palandöken başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Feridun Göner, Vakkas Katırlı, Erol Demirci, Ergün Çolak, Abdullah Akça, Şaban Kaya, Serdar Uzun, Ahmet Akdardağan, Süleyman Baday, Hikmet Ay, Hakan İnkaya, Vildan Şamandar."

Denetim kurulu üyeliklerine ise Murat Zobu, Mehmet Olgaç ve Mustafa Akdemir seçildi.

Palandöken 1990 yılında yapılan genel kurulda ilk gez seçildiği Federasyon Başkanlığı görevini 36 yıldır kesintisiz sürdürüyordu

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