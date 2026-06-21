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Siyaset Kim o 4 isim? Kılıçdaroğlu röportajının en net cümlesi
Siyaset

Kim o 4 isim? Kılıçdaroğlu röportajının en net cümlesi

Yeniakit Publisher
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Kim o 4 isim? Kılıçdaroğlu röportajının en net cümlesi

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcü TV’deki açıklamalarını değerlendirerek, CHP liderinin 2023 yılında 4 belediye başkanı hakkındaki olumsuz raporları Özgür Özel'e ilettiğini vurguladığını belirtti. Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun savcılardan önce suç tespitine rağmen bu isimlerin aday gösterilmesini ve CHP'deki fonlama iddialarını ele alarak, programdaki gazetecilerin tutumunu “militanlık” olarak nitelendirdi.

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcü TV canlı yayınında yaptığı itirafları ve CHP içerisindeki büyük hesaplaşmayı köşesine taşıdı. Kılıçdaroğlu’nun parti içi muhalefete karşı büyük bir cesaret gösterdiğini belirten Karahasanoğlu, genel başkanın Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan’ın “program öncesi soruları topluyor” iddiasını canlı yayında çürüttüğünü aktardı.

Yazısında gazetecilerin taraflı tutumunu sert bir dille eleştiren Karahasanoğlu, CHP’deki “fonlama” ve “kusurlu belediye başkanları” krizinin perde arkasını yazdı.

 

“NE HİKMETSE BİR ÇEKİNGENLİK SÖZ KONUSU”

Karahasanoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e karşı net bir çekingenlik içinde olduğunu belirtti ve eleştirilerini, “İsim vermiyorum” diyerek yönelttiğini hatırlattı.

Karahasanoğlu, “Ne hikmetse, Ekrem İmamoğlu’ndan bir çekinmesi söz konusu. Her ne kadar ‘isim vermiyorum’ dese de.. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır gibi isimlerin kastedildiği noktalarda, net konuşuyor, muhataplarını sarfettiği olumsuz sözlerinden istisna etmiyor ama.. Sıra Ekrem İmamoğlu’na gelince.. Hatta Özgür Özel’e gelince.. Kemal beyi bir çekingenlik kaplıyor.. Bunu bir kenara not edelim.. ‘Bir şantaj olabilir mi’ tartışmalarına, ‘acaba’ sorusunu not edelim” ifadelerini kullandı.

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