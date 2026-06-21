Trump'tan savaştaki ülke için iğrenç yorum! "Kadınları hariç hayranı değilim"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya ilişkin açıklamalarıyla bir kez daha gündem oldu. Kiev yönetimiyle askeri ve finansal yardımlar konusunda sık sık gerilim yaşayan Trump, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’ya karşı mesafeli tutumunu açık şekilde ortaya koydu.

Trump, kendine özgü üslubuyla yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın büyük bir hayranı değilim. Kadınları hariç. Onlar Miss Universe’ü kazanmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Zaman zaman söyledikleri ve kendine has üslubuyla tüm dünyayı şaşkına çeviren ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası kamuoyunda çok konuşulacak yeni bir çıkışa daha imza attı. Ukrayna ile ilişkilere ve ülkeye bakışına dair değerlendirmelerde bulunan Trump, yine diplomatik teamüllerin dışına çıkan ezber bozucu ifadeler kullandı.

"KADINLARI HARİÇ UKRAYNA HAYRANI DEĞİLİM"

Ukrayna’ya yönelik mesafeli duruşunu gizlemeyen ve ülkeye yapılan yardımlar konusunda sık sık eleştirel tavrıyla bilinen Trump, bu kez konuyu çok farklı bir noktaya taşıdı. Trump, Ukrayna halkı ve ülkenin kadınlarından bahsederken şu ifadeleri kullandı:"Ukrayna'nın büyük bir hayranı değilim. Kadınları hariç. Onlar Miss Universe'ü (Kainat Güzellik Yarışması) kazanmaya devam ediyorlar.

"ZELENSKİ İLE İNİŞLİ ÇIKIŞLI İLİŞKİ

Siyasi kariyeri boyunca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile olan ilişkisi inişli çıkışlı bir grafikte seyreden ve her açıklamasıyla küresel siyaseti sarsan Donald Trump, Kiev yönetimine yönelik eleştirileriyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sürecinde ABD’nin Kiev'e yaptığı milyarlarca dolarlık askeri ve finansal yardımları sert bir dille eleştiren Trump, Zelenski’yi her fırsatta "tarihin en büyük pazarlamacısı" olarak nitelendirmişti.Öyle ki Zelenskiy'nin 28 Şubat 2025'te Beyaz Saray'ı ziyareti tam bir hezimet olmuştu. Zelenski ile Trump'ın Beyaz Saray'daki basına açık toplantı gergin geçti. İki lider görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ancak birlikte yapılacak basın toplantısı iptal edildi ve beklenen mineral anlaşması imzalanmadı. Zelenski'ye Beyaz Saray'ı terk etmesi söylendi. Trump, "Barışa hazır olduğunda geri dön" dedi. Bu görüşme hafızalardan uzun süre silinmedi.

MİSS UNİVERSE ORGANİZASYONUNU ESKİ SAHİBİ

Geçmiş yıllarda dünyaca ünlü Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması) organizasyonunun sahibi olan Trump’ın, küresel siyasetin ve askeri krizlerin merkezindeki bir ülkeyi güzellik yarışmaları üzerinden değerlendirmesi şaşkınlık yarattı.Donald Trump, Miss Universe Organizasyonu'nun (Miss Universe, Miss USA ve Miss Teen USA yarışmaları) sahibiydi.1996 yılında organizasyonun haklarının bir kısmını satın alan Trump, daha sonra NBC'nin hisselerini de devralarak yarışmanın tek sahibi oldu. Eylül 2015'te bu organizasyonun tamamını WME/IMG adlı eğlence şirketine sattı. Siyasi arenada ezber bozan ve her açıklamasıyla küresel çapta tartışma başlatan ABD Başkanı'nın bu sözleri, diplomatik çevrelerde ve sosyal medyada şimdiden yeni bir polemiğin fitilini ateşlemiş durumda.