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Spor
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Bu sene kanadı kırık olmasın: Kartal Fatawu'yu zorluyor: İki rakibi var

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Bu sene kanadı kırık olmasın: Kartal Fatawu'yu zorluyor: İki rakibi var

Beşiktaş'ın sağ kanat adaylarından biri Leicester City forması giyen Abdul Fatawu... Oyuncuyla Everton ve Leipzig de ilgileniyor. Özellikle Everton can sıkabilir.

#1
Foto - Bu sene kanadı kırık olmasın: Kartal Fatawu'yu zorluyor: İki rakibi var

Beşiktaş hem sağ hem de sol kanat bölgelerini güçlendirmeyi planlıyor. Siyah-Beyazlılar senelerdir "kenarlardan" beklediği katkıları alamıyor. Kartal'ın sağ kanat adayları arasında Leicester City'den Abdul Fatawu da bulunuyor. 22 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istiyor.

#2
Foto - Bu sene kanadı kırık olmasın: Kartal Fatawu'yu zorluyor: İki rakibi var

Ganalı oyuncuyu aynı zamanda Everton ve Leipzig de takip ediyor. Tahmini piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde... Abdul Fatawu, geçen sezon Championship'te 44 mücadeleye çıktı. Sahada 3.722 dakika kaldı. 9 gol ve 8 asist üretti. Beşiktaş'ın 20 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

#3
Foto - Bu sene kanadı kırık olmasın: Kartal Fatawu'yu zorluyor: İki rakibi var

Fakat özellikle Everton, Beşiktaş'ın canını sıkabilir. Premier Lig ekibinin, gerekirse 20 milyon euronun üzerine çıkabileceği belirtildi. Ayrıca Abdul Fatawu'nun kariyerine Ada'da devam etmeye daha sıcak baktığı konuşuluyor. Kartal yine de şansını zorlayacak. Dünya Kupası sonrasında konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.

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