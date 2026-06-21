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Gündem 15 yaşındaki stajyer maganda düğünü kana buladı: 11 kişi vuruldu
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15 yaşındaki stajyer maganda düğünü kana buladı: 11 kişi vuruldu

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15 yaşındaki stajyer maganda düğünü kana buladı: 11 kişi vuruldu

Denizli’nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi’ndeki düğün sırasında tüfeğini ateşleyen 15 yaşındaki düğün magandası havaya taşe açmak isterken 11 kişiyi yaraladı. Yaralılardan ikisi ileri tetkik ve tedavi amacıyla Denizli’ye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğünü kana bulayan olay gelin alma merasimi sırasında yaşandı. İddiaya göre düğün konvoyunda bulunan 15 yaşındaki S.Ş., gelinin evden çıkışı sırasında yanında bulunan tüfekle havaya ateş etmek istedi. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmaların yerden sekmesi sonucu düğünde bulunan 11 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ve özel araçlarla Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan ikisinin ileri tetkik ve tedavi amacıyla Denizli’deki hastanelere sevk edildiği, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, tüfeği kullandığı belirtilen S.Ş. ifadesinin alınması amacıyla jandarma merkezine götürüldü.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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