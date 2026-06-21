Dünya kupasını bugüne kadar kaldıran tek Türk Nusret'in, Meksika'daki restoranında izdiham çıktı!

Nusr-Et restoranın yeni şubesi Meksika’nın Mexico City şehrinin en prestijli lokasyonlarından biri olan Paseo de la Reforma üzerinde hizmete girdi. Açılış büyük izdihama sahne olurken Meksika medyası, Meksika mutfağının yoğun olduğu bir coğrafyada, Nusr-Et’in bölgedeki gastronomi dünyasına farklı bir dinamik kattığına dikkat çekti.

Nusr-Et’in Mexico City’deki açılışı, markanın alışılagelmiş tarzına uygun olarak yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Etkinlik, hem Meksika'nın yerel elitleri hem de uluslararası misafirler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Açılışta bulunan Nusret Gökçe, ikonikleşen "tuz serpme" (saltbae) şovuyla misafirlere özel bir gösteri sundu. Bu anlar, davetliler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi ve sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Sosyal medyada da büyük ilgi gören açılış görüntülerine Nusret Gökçe’nin 2022 Dünya Kupasındaki görüntüleri de damga vurdu.

Arjantin’in finalde Fransa’yı yenerek şampiyon olduğu maçın ardından Nusret’in Arjantinli futbolcuların elinden alıp kaldırdığı kupa fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar, Türkiye’nin 2026 dünya kupasına erken veda etmesine atfen “Bugüne kadar dünya kupasını kaldıran tek Türk” yorumunu yaptı.