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Gündem Baba bir geceni de bize ayır! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi
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Baba bir geceni de bize ayır! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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TÜRGEV’in 30. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program çıkışında gençlerin ‘Babalar Günü' sürprizi ile duygu dolu anlar yaşadı. Gençler, hazırladıkları tabloda yer alan “Baba bir geceni de bize ayır” cümlesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızıyla yaşadığı hatıraya da gönderme yaptı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde kutlandı.  Program çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına giden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in, alanda bekleyen gençleri işaret ederek gençlerin Babalar Günü dolayısıyla kendisini tebrik etmek istediklerini iletmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin yanına geçti.

MİLYONLARCA GENÇ ‘O GECELER’ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYOR

Bu sırada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Babalar Günü’nü kutlayarak kendisi için özel hazırlanan tabloyu takdim etti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda, “İyi ki Erdoğan var”, “Baba bir geceni de bize ayır” ve “Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor” ifadeleri yer aldı.

EMİNE ERDOĞAN ANLATMIŞTI

Tabloda yer alan “Baba bir geceni de bize ayır” cümlesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve çocuklarıyla ilgili paylaştığı bir hatıraya gönderme yaptı. Erdoğan, bir röportajında yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği dönemleri anlatırken, kızı Esra Erdoğan Albayrak’ın kapısına bıraktığı notta “Baba bir geceni de bize ayır” yazdığını ifade etmişti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buluşmada AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de yer aldı.

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