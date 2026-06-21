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Gündem Tesettürlü kadınlara havuzu yasaklamışlardı! 28 Şubat artığına yakalama emri
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Tesettürlü kadınlara havuzu yasaklamışlardı! 28 Şubat artığına yakalama emri

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Tesettürlü kadınlara havuzu yasaklamışlardı! 28 Şubat artığına yakalama emri

Mersin'de bir sitede tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada yurtdışında olduğu tespit edilen "28 Şubat artığı" site yönetici hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin'de "tesettürlü kadının havuza alınmadığı" iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'ndeki Zafer Sitesi'ne tatil için giden 35 yaşındaki A.T'nin oğluna göz kulak olmak için havuz bölgesine geçmeye çalıştığı sırada "kılık kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" havuz görevlisi tarafından engellendiği iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

 

Soruşturma kapsamında, site yöneticisi M.G. ile havuz görevlisi B.D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık talimatıyla yürütülen çalışmada gözaltına alınan havuz görevlisi B.D. tutuklama istemi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen site yöneticisi M.G için ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.

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