Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Temizliği daha kolay olduğu için tercih edilen ahşap zeminler ve parkeler, özellikle pencerelerin sık açıldığı dönemlerde uçuşan tozlar nedeniyle mat ve yıpranmış bir görüntüye bürünüyor. Uzmanlar, yıpratıcı kimyasallar kullanmak yerine, mutfaktaki malzemelerden oluşan o formülle parkeleri hem beslemenin hem de toz tutmasını engellemenin en pratik yolunu paylaştı. İşte evinizin havasını değiştirecek o mucize temizlik tarifi…