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Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül! Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin... Fildişi'li oyuncu için teyakkuz... Evet Ibrahim Sangare listede: Ama hala 40 milyon! Eski oyuncusu yine revaçta: İsmail Kartal onu çok istiyor: Mutlaka alın İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu: Arda Güler tatil yapmayacak: Kariyeri zora girdi Premier Lig mi, Beşiktaş mı? Krejci'nin kararı bekleniyor: 27 yaşında üstelik! İslam düşmanları şok girecek! 'Cami imamı olmak istiyorum': Manchester United'ın yıldızından itiraf Talip oldukları açıklandı: Cerny bombası patladı patlayacak: 5 milyon sterline bu iş biter Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önlemek için bunu yapın! Kabustan uyanın: Evdeki pirelere elveda! Kimyasal kullanmadan doğal yollarla...
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Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

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Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Çizikleri tarihe gömecek o yönteme kulak vermelisiniz...

#1
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Temizliği daha kolay olduğu için tercih edilen ahşap zeminler ve parkeler, özellikle pencerelerin sık açıldığı dönemlerde uçuşan tozlar nedeniyle mat ve yıpranmış bir görüntüye bürünüyor. Uzmanlar, yıpratıcı kimyasallar kullanmak yerine, mutfaktaki malzemelerden oluşan o formülle parkeleri hem beslemenin hem de toz tutmasını engellemenin en pratik yolunu paylaştı. İşte evinizin havasını değiştirecek o mucize temizlik tarifi…

#2
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Ev dekorasyonunda bakımı pratik olduğu için tercih edilen ahşap zeminler, özellikle sıcak havaların gelmesiyle birlikte sinsi bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Evleri havalandırmak için pencerelerin daha sık açık tutulması, dışarıdaki tüm toz, kir ve polenleri doğrudan içeriye davet ediyor.

#3
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Parkelerin üzerinde biriken bu gözle görülmeyen ince kir katmanı, zamanla zeminin tüm ışıltısını kaybettirerek mat, eski ve bakımsız görünmesine neden oluyor.

#4
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Eğer bu kirlerin uzun süre yüzeyde kalmasına izin verilirse, ince parçacıklar zamanla ahşabın cilasını aşındırarak parkelerde kalıcı hasarlara yol açabiliyor.

#5
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Temizlik uzmanları, bu yıpranmayı önlemek ve ahşabın doğal parlaklığını geri kazandırmak için kimyasal ürünler yerine mutfakta kullanılan zeytinyağının mucizevi gücünden yararlanılması gerektiğini belirtiyor.

#6
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Daha önce hiç denemeyenler için temizlik suyuna zeytinyağı eklemek son derece tuhaf ve mantıksız bir fikir gibi görünse de bu yöntem ahşap üzerinde doğal bir cila görevi üstleniyor.

#7
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Zeytinyağı, ahşabı derinlemesine besleyerek rengini canlandırıyor ve zeminlere çok daha zengin, lüks bir görünüm kazandırıyor.

#8
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Aynı zamanda zeytinyağını zemine iyice yedirmek, parke üzerinde oluşan hafif sürtünme izlerini ve yüzeysel çizikleri de sihirli bir şekilde kamufle ediyor.

#9
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Bu güçlü yağ, sirke gibi asidik bir bileşenle bir araya getirildiğinde ise ortaya çıkan karışım, parke üzerinde biriken tüm inatçı kalıntıları saniyeler içinde çözerek evinizi uzun süre toza karşı koruma altına alıyor.

#10
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Kimyasal temizlik ürünlerine taş çıkaran bu özel karışımı evde hazırlamak için yaklaşık 400 mililitre suyun içerisine 60 mililitre beyaz sirke eklemek gerekiyor.

#11
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Eğer evdeki ahşap zeminler daha koyu tonlardaysa, beyaz sirke yerine elma sirkesi tercih edilmesi rengin daha iyi korunmasını sağlıyor. Bu sıvı matrisin içerisine eklenen iki yemek kaşığı zeytinyağı, formülün parlatıcı gücünü oluşturuyor.

#12
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

İsteğe bağlı olarak karışıma eklenebilecek 20 damla limon uçucu yağı ise içindeki limonene maddesi sayesinde yağ birikintilerini sökmeye yardımcı olurken eve muhteşem bir ferahlık katıyor.

#13
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Ancak evinde kedi veya köpek besleyenlerin, hayvanların metabolizmasına zarar verebilecek uçucu yağları karışımdan tamamen çıkarması büyük önem taşıyor. Dikkat edilmesi gereken en hayati nokta ise zeytinyağını fazla kaçırmamak oluyor, aksi takdirde zeminler aşırı derecede kaygan bir buz pistine dönüşebiliyor.

#14
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Hazırlanan bu doğal karışım, bir cam sprey şişesine dolduruluyor. Karışımın içindeki yağ ve suyun birbirine tamamen geçmesi için her uygulama öncesinde şişeyi çok iyi çalkalamak gerekiyor. Ahşap zeminleri temizlerken yapılan en büyük hatalardan biri yüzeyi aşırı ıslatmak olduğu için, solüsyonu zemine sadece hafifçe püskürtmek büyük önem arz ediyor. Temizliği küçük bölgeler halinde, spreyi sıkıp hemen ardından paspasla silerek ilerletmek, ahşabın uzun süre ıslak kalıp şişmesini engelliyor.

#15
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Paspaslama işlemi biter bitmez parkelerin üzerinden kuru bir mikrofiber bezle veya kuru bir mopla geçmek, zeminde hiçbir su lekesi veya çizgi kalmamasını garantiliyor.

#16
Foto - Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!

Bu basit yöntemin ardından evinizdeki ahşap zeminler, kimyasal kokulara maruz kalmadan göz alıcı bir parlaklığa kavuşuyor.

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