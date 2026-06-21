Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül!
Çizikleri tarihe gömecek o yönteme kulak vermelisiniz...
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Çizikleri tarihe gömecek o yönteme kulak vermelisiniz...
Temizliği daha kolay olduğu için tercih edilen ahşap zeminler ve parkeler, özellikle pencerelerin sık açıldığı dönemlerde uçuşan tozlar nedeniyle mat ve yıpranmış bir görüntüye bürünüyor. Uzmanlar, yıpratıcı kimyasallar kullanmak yerine, mutfaktaki malzemelerden oluşan o formülle parkeleri hem beslemenin hem de toz tutmasını engellemenin en pratik yolunu paylaştı. İşte evinizin havasını değiştirecek o mucize temizlik tarifi…
Ev dekorasyonunda bakımı pratik olduğu için tercih edilen ahşap zeminler, özellikle sıcak havaların gelmesiyle birlikte sinsi bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Evleri havalandırmak için pencerelerin daha sık açık tutulması, dışarıdaki tüm toz, kir ve polenleri doğrudan içeriye davet ediyor.
Parkelerin üzerinde biriken bu gözle görülmeyen ince kir katmanı, zamanla zeminin tüm ışıltısını kaybettirerek mat, eski ve bakımsız görünmesine neden oluyor.
Eğer bu kirlerin uzun süre yüzeyde kalmasına izin verilirse, ince parçacıklar zamanla ahşabın cilasını aşındırarak parkelerde kalıcı hasarlara yol açabiliyor.
Temizlik uzmanları, bu yıpranmayı önlemek ve ahşabın doğal parlaklığını geri kazandırmak için kimyasal ürünler yerine mutfakta kullanılan zeytinyağının mucizevi gücünden yararlanılması gerektiğini belirtiyor.
Daha önce hiç denemeyenler için temizlik suyuna zeytinyağı eklemek son derece tuhaf ve mantıksız bir fikir gibi görünse de bu yöntem ahşap üzerinde doğal bir cila görevi üstleniyor.
Zeytinyağı, ahşabı derinlemesine besleyerek rengini canlandırıyor ve zeminlere çok daha zengin, lüks bir görünüm kazandırıyor.
Aynı zamanda zeytinyağını zemine iyice yedirmek, parke üzerinde oluşan hafif sürtünme izlerini ve yüzeysel çizikleri de sihirli bir şekilde kamufle ediyor.
Bu güçlü yağ, sirke gibi asidik bir bileşenle bir araya getirildiğinde ise ortaya çıkan karışım, parke üzerinde biriken tüm inatçı kalıntıları saniyeler içinde çözerek evinizi uzun süre toza karşı koruma altına alıyor.
Kimyasal temizlik ürünlerine taş çıkaran bu özel karışımı evde hazırlamak için yaklaşık 400 mililitre suyun içerisine 60 mililitre beyaz sirke eklemek gerekiyor.
Eğer evdeki ahşap zeminler daha koyu tonlardaysa, beyaz sirke yerine elma sirkesi tercih edilmesi rengin daha iyi korunmasını sağlıyor. Bu sıvı matrisin içerisine eklenen iki yemek kaşığı zeytinyağı, formülün parlatıcı gücünü oluşturuyor.
İsteğe bağlı olarak karışıma eklenebilecek 20 damla limon uçucu yağı ise içindeki limonene maddesi sayesinde yağ birikintilerini sökmeye yardımcı olurken eve muhteşem bir ferahlık katıyor.
Ancak evinde kedi veya köpek besleyenlerin, hayvanların metabolizmasına zarar verebilecek uçucu yağları karışımdan tamamen çıkarması büyük önem taşıyor. Dikkat edilmesi gereken en hayati nokta ise zeytinyağını fazla kaçırmamak oluyor, aksi takdirde zeminler aşırı derecede kaygan bir buz pistine dönüşebiliyor.
Hazırlanan bu doğal karışım, bir cam sprey şişesine dolduruluyor. Karışımın içindeki yağ ve suyun birbirine tamamen geçmesi için her uygulama öncesinde şişeyi çok iyi çalkalamak gerekiyor. Ahşap zeminleri temizlerken yapılan en büyük hatalardan biri yüzeyi aşırı ıslatmak olduğu için, solüsyonu zemine sadece hafifçe püskürtmek büyük önem arz ediyor. Temizliği küçük bölgeler halinde, spreyi sıkıp hemen ardından paspasla silerek ilerletmek, ahşabın uzun süre ıslak kalıp şişmesini engelliyor.
Paspaslama işlemi biter bitmez parkelerin üzerinden kuru bir mikrofiber bezle veya kuru bir mopla geçmek, zeminde hiçbir su lekesi veya çizgi kalmamasını garantiliyor.
Bu basit yöntemin ardından evinizdeki ahşap zeminler, kimyasal kokulara maruz kalmadan göz alıcı bir parlaklığa kavuşuyor.
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