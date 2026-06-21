Sapkınlıkla mücadelede yasal önlemler alınmalı! Çocuklar, sapkınların eline bırakılmasın

Eskiden toplumun dışında yaşayan, sokağa çıkmaya bile cesaret edemeyen eşcinsel sapkınlar artık eğitim yuvalarında bile boy göstermeye başladı. AB uyum yasaları kapsamında verilen tavizler, fenomen adı altında türeyen eşcinseller, başını CHP ve DEM’in çektiği partilerin LGBTİ’ye verdiği destek, Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınları iyice cesaretlendirdi. İstanbul’daki bir özel okulda eşcinsel öğretmen, cinsiyet ve isim değiştirerek hiçbir şey olmamış gibi derslere girmeye devam edince; veliler ve vatandaşlar tepki gösterdi. Skandal sonrası velilerin tepki gösterdiği okul yönetimi ise “Cinsel Kimlik Gelişimi” semineri ile insanları tahrik etmeyi sürdürdü. Velilerin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vatandaşlar artık okullara kadar giren bu sapkınlıklara karşı devletin acil tedbir alması gerektiğini belirtirken, Akit’e konuşan uzmanlar ve STK’lar toplumu hızla çürümeye ve yozlaşmaya sürükleyen sapkınlıklara karşı daha fazla geç kalınmadan yasal düzenlemelerle tedbir alınması gerektiğine dikkat çektiler.

LGBT’Lİ ÖĞRETMEN OLAMAZ

Yaşanan rezaletlere tepki gösteren Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, şunları söyledi: “Yurtdışından fonlanan ve toplumun yüksek direncine rağmen marjinal bir grup tarafından gündemde tutulan LGBT ve türevlerinin, öğretmenlik mesleğini ve masum çocuklarımızı istismar etmelerine seyirci kalmayacağız. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı kullanılarak, masum çocuklarımızın tertemiz bellekleri zehirlenemez. Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz. Öğretmenlik vakarına ve devlet memuru saygınlığına yakışmayacak bu rezilliğe bir an önce son verilmelidir. Mevcut mevzuatta eksiklikler varsa hızlıca giderilmeli ve en sert önlemler alınmalıdır. LGBT sapkınlığına ve organize kötülüğe, birilerinin koruma kalkanı olarak kullandığı ‘hastalık’ yalanına kanarsak, dönüşü olmayan bir yola girmiş olacağız. Anlaşılan bu ‘eşcinsel öğretmen’ algısını normalleştirerek yeni bir aşamaya geçilmek isteniyor. Her zaman olduğu gibi karşılarında yine bizi bulacaklardır. Okullarımızda, eğitim yuvalarında sapkın öğretmen görmek istemiyoruz.”

Bu bir beka meselesidir

Psikoloji Bilimi Uzmanı Sosyolog Adnan Kalkan ise, şunları dile getirdi: “Kaynaklara göre Lut (As) kavmi helak olduğunda 33 eşcinsel sapkın kişi varken, helak gecesi 80.000 inanan teheccüt namazına uyanmıştı. Yani sapkınlara karşı sessiz kalanlar da helak edilmişti. Bugün toplumun her alanında bulunan cinsel sapkınlar kimliğini belli etmekle yetinmeyip yürüyüşler yapıyor, sosyal medya fenomenliği yapıyor ve açık bir şekilde sapkınlıklarını bizim neslimize de dayatıyor. Hatta daha ileri giderek yürüyüşlerde ‘Çocuklarınızı almaya geliyoruz’ tehditlerinde bulunuyorlar. Cinsel sapkınlık bir hastalıktır ve klinik tanı kitaplarından baskı ve tehditle çıkarılmıştır. Nitekim her hastalık iyileşme yani tedavi olma potansiyeli taşıdığı için hastalıklar kitabından çıkardıklarında böylece tedavi ve çözüm yolu kapatılmış olur. Bunlar da erkek ve kadın biyolojik kimliğine karşı kendi kimliklerini dayatmak için bunun doğuştan olduğu yalanını ortaya çıkarmışlar. Ancak hiçbir bilimsel temele oturtamamışlardır. Kendi kimlikleri kendilerini ilgilendirir. Lakin biz fikren bunlara karşı olup fiilen çocuklarımızı etkilemelerine müsaade edemeyiz. Kendi kimliklerini ve sapkınlıklarını kendileri yaşıyorlarsa da çocuklarımıza ve toplumun umumuna yaymalarına hem devlet hem millet olarak karşı çıkmamız gerekiyor nitekim bu bir beka ve medeniyet meselesidir.”