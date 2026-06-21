İran duyurdu: Dörtlü zirve bugün yapılacak!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Bürgenstock toplantısının İran, ABD, Katar ve Pakistan arasında öğleden sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.

Görüşmede, ABD ile varılan mutabakatın uygulanma süreci, Lübnan’daki ateşkes durumu, İran petrolüne yönelik muafiyetler ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi başlıkların ele alınacağını belirtti.

ABD heyetiyle gün içinde tek bir toplantı yapacaklarını kaydeden Bekayi, “Sabah, ara bulucu olarak görev yapan Pakistan ve Katar heyetleriyle ikili görüşmeler yapacağız. Öğleden sonra ise İran İslam Cumhuriyeti ile ABD heyetleri arasında Katar ve Pakistan temsilcilerinin de katılımıyla dörtlü görüşmeler yapılacak” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsviçre'de İran ve ABD heyetleri arasında yapılması planlanan kritik Bürgenstock toplantısının ertelendiğini duyurdu. Görüşmelerin bir sonraki aşamasına ilişkin istişarelerin ara bulucular kanalıyla sürdüğünü belirten Bekayi, şartlar olgunlaştığında yeni tarihin ilan edileceğini kaydetti.

Cuma günü yapılması öngörülen toplantının asıl amacının mutabakat zaptını imzalamak ve nihai anlaşma takvimini belirlemek olduğunu ifade eden Sözcü, sürecin seyrini değiştiren hamleyi de paylaştı. Bekayi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu mutabakat belgesini Perşembe günü elektronik ortamda imzalaması nedeniyle yüz yüze yapılacak bu toplantının aciliyetini yitirdiğini açıkladı.

MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI ŞARTLARA BAĞLI

İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı uyarınca, resmi müzakerelerin başlaması belirli hükümlerin hayata geçirilmesine bağlı olacak. Tahran yönetiminin masaya oturmak için sunduğu kritik ön şartlar ise şunlar:

Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın ve askeri operasyonların tamamen sona ermesi,

ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması,

Hürmüz Boğazı'nın 60 gün boyunca gemi geçişlerine ücretsiz olarak açılması,

İran'ın ham petrol ve petrol türevleri ihracatına yönelik ABD yaptırım muafiyetlerinin yeniden sağlanması,

Bloke edilen ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması.

NÜKLEER TESİS İDDİALARINA YALANLAMA

İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (IAEA) nükleer tesislerinde denetim yapmaya davet ettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Bekayi, ön koşulların sağlanması durumunda nükleer programa ilişkin müzakerelerin 60 gün içinde başlamasının planlandığını belirtti.

Sürecin teknik detaylarına da açıklık getiren Sözcü Bekayi, İran'ın mevcut nükleer statükosunu koruyacağını ve IAEA denetimlerinin sadece Buşehr Nükleer Santrali gibi belirli tesislerle sınırlı kalacağını vurguladı. Bekayi ayrıca, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle daha önce erişime kapatılan diğer stratejik tesislere giriş izninin, ancak müzakere sürecinin gidişatına ve elde edilecek nihai sonuçlara göre değerlendirileceğinin altını çizdi.