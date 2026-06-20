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Gündem Başkan Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı
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Başkan Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı

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Başkan Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

 

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"

 

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