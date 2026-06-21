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Gündem Laikçi Sözcü’de yine başörtüsü sancısı! Dans ettirmek değil tesettür mü istismar ahlaksızlar!
Gündem

Laikçi Sözcü’de yine başörtüsü sancısı! Dans ettirmek değil tesettür mü istismar ahlaksızlar!

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Milli bayramlarda kız çocuklarını açık saçık giydirip dans ettiren kemalistler, aynı yaştaki çocuklara tesettür giydirilince “istismar” edebiyatına soyunuyor!.. “Çocuklar kapanıp kapanmayacaklarına karar verecekleri yaşta değil” diyerek Allah’ın emri olan başörtüsünü öcüleştirmeye çalışan laikçi bağnazlar, aynı yaştaki kız çocuklarının kendi rızalarıyla mini etek giyip vals yaptıklarını savunuyor!.. Bu çelişkili zihniyetle Müslüman Türk milletini ortadan ikiye bölüp yıllardır bambaşka bir hüviyete büründürmeye çalışan laikçiler, şimdi de Batman’daki tesettür etkinliğini dillerine dolayıp ortalığı geriyorlar.

Batman'da İslam'ın emriyle tanışan kız çocuklarının düzenlediği tesettür etkinliği, azgın azınlığın ekranı Sözcü TV'yi çileden çıkardı. Programda Müslümanların dini değerlerini açıkça hedef alan laikçi Simge Fıstıkoğlu ve ekibi, çocukların masum sevinçlerini bağnazca ifadelerle hedef aldılar.

Müslüman Anadolu insanının inancına, örfüne ve kutsallarına her fırsatta saldırmayı görev edinen laikçi güruh, bu kez de Batman'daki minik kalplerin tesettür sevincini hedef aldı. Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen “Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne” programında yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıkarken, fondaş medyanın amiral gemisi Sözcü TV ekranlarında ise adeta bir başörtüsü hazımsızlığı tiyatrosu sahnelendi.

 

SİMGE FISTIKOĞLU’NUN TESETTÜR HAZIMSIZLIĞI

Canlı yayında Batman'daki törenin görüntülerini ekrana getirerek nefret kusan Sözcü TV sunucusu Simge Fıstıkoğlu, Müslüman ailelerin çocuklarına aşıladığı dini hassasiyetleri "istismar" olarak nitelemeye kalktı. Fıstıkoğlu, “Şu görüntüleri normalleştiremem. Öfkeliyim. Konuşursam başım belaya girer... Çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, istismar edilmelerine mi üzülsem” ifadeleriyle İslam'ın tesettür emrini ve çocukların temiz sevincini açıkça hedef aldı.

 

DANS ETTİRMEK, SOYUNDURMAK ÇAĞDAŞLIK; TESETTÜR MÜ İSTİSMAR?

Müslümanların çocuklarına iffeti, namusu ve mukaddesatı öğretmesinden rahatsız olan bu laikçi zihniyet, iş kemalist eğitim sisteminin dayattığı etkinliklerde çocukları minicik yaşta soyundurup dans ettirmeye geldiğinde ise “çağdaşlık” çığırtkanlığı yapıyor. Batı özentisi festivallerde, okul müsamerelerinde kız çocuklarının dekolte kıyafetlerle alet edildiği modern kölelik ve istismar düzenine tek kelime edemeyenler, konu Allah'ın emri tesettür olunca adeta ahlak bekçiliğine soyunuyor!..

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