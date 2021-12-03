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Aktüel Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 23:53:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 kilogram metamfetamin ve 514 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda M.K, G.K, K.Y ve N.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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