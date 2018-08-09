Uykusuz yola çıkmayın!

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

9 günlük bayram tatili açıklamalarının gelmesi ardından bayram için tatil hazırlığına başlayanlara Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından trafik tedbirleri artırıldı. Trafik Hizmetleri Başkanlığı sürücüleri yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları için internet sitesinden uyarılarda bulundu.

GERÇEKLEŞEN KAZALARIN SEBEPLERİ

Uykusuz ve yorgun araç kullanan şoförlerin yaptığı kazaların genellikle gece geç saatlerde gerçekleştiğini belirten Trafik Hizmetleri Başkanlığı, “Sürücü yorgunluğu, gece sürüşünde gündüze oranla çok daha yüksek düzeydedir. Uykusuzluğa bağlı trafik kazalarında muhtemelen yüksek hız, gecikmiş tepkiler, ağır yaralanma ve ölümler çok daha fazla görülmektedir” bilgisini paylaştı.

ARAÇ BAŞINDA YORGUNLUK BELİRTİLERİ

Trafik Hizmetleri Başkanlığı, gözlerin karıncalanması, ensede gerginlik, sırt ağrıları, esneme, başı dik tutmakta güçlük çekilmesi, gözleri belirli bir noktaya odaklamada güçlük çekilmesi, trafik işaretlerinin atlanması ya da hatırlanmaması gibi belirtiler görülürse araç kullanan sürücülerin dinlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

KAZAYA SEBEP OLMAMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER NELERDİR?

Uykusuzluk ve yorgunluk nedeniyle oluşan kazaların önüne geçmenin en iyi yolunun yeterli uyku uyuyarak yola çıkmak olduğuna dikkat çekilen raporda, ”Kafein alımı, radyo dinlemek, araçtan inip kısa bir yürüyüş yapmak, camı açmak gibi geçici önlemler kesinlikle iyi bir uyku alışkanlığının yerini almamalı ve uykusuz sürücülerin varacakları yere güvenle varmalarını sağlayacak etkili stratejiler olarak algılanmamalıdır.

Direksiyon başına geçmeden önce kesinlikle uykusuzluğa neden olan hastalıkların tedavi edilmesi, yeterli uyku uyumak için zamanın iyi planlanması, uykulu iken yasal limitin altında bile alkol alınmaması, gece saat 12 ile sabah saat 6 arası mümkün olduğunca araç kullanılmaması, uyku getirici ve uyuşturucu etkisi olan ilaç tedavisi süresince araç kullanılmaması önerilmektedir.

Yolculuk esnasında Uzun süreli araç kullanırken düzenli aralıklarla dinlenme molaları verilmesi, günde ortalama 8-9 saatten fazla araç kullanılmaması, yorgun ve uykusuz hissedilmesi halinde araç kullanmayı bırakıp, uygun bir yerde yeterli uykuyu alıncaya kadar uyunması, yola devam etmeden önce kısa bir uyku molası verilmesi gereklidir” denildi.