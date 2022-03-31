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Dünya Uygur Türkü babanın acı feryadı! 'Kızlarım nerede?'
Dünya

Uygur Türkü babanın acı feryadı! 'Kızlarım nerede?'

Uygur Türkü Ömer Faruh, T.C. vatandaşı olan iki kızının Çin Devleti tarafından alıkonulduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 18:04:00 - 2022-03-31 18:13:30
Uygur Türkü babanın acı feryadı! 'Kızlarım nerede?'

 Yeniakit.com.tr 

Çin Devleti'nin Uygur Türklerine yönelik zulmü devam ederken, dünya kamuoyu Çin'e karşı sessizliğini koruyor.

Çocukları kamplara alıp asimile ediyorlar!

Uygur Türkü Ömer Faruh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. İki kızının da Türk vatandaşı olduğunu belirten acılı baba, kızlarının Çin Devleti tarafından alıkonulduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Ömer Faruh'un yürek yakan feryadı şöyle:

Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türküyüm. Çin hükümeti, T.C. vatandaşı kızlarımı alıkoyuyor. Devletimizden kızlarıma sahip çıkmasını ve Türkiye'ye getirmesini arz ediyorum. Lütfen ilgili yerlere ulaşılması için mesajıma destek verin!

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