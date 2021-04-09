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Gündem Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranlarını derinden sarsan bir haber geldi. Ünlü oyuncu Ekin Koç’un (Sultan Sencer), koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu gelişme sonrası Uyanış: Büyük Selçuklu dizinin setine ara verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 13:33:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu

TRT'nin sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da hayranları üzen bir haber geldi. Dizinin sevilen oyuncusunda koronavirüs çıktı. Dizi setini de koronavirüs vurdu.

Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci'nin başrolleri paylaştığı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin setinde yaşanan koronavirüs nedeniyle diziye ara verildi.

Ayaklıgazete'nin haberine göre, tüm set çalışanları izne çıkarıldı.

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