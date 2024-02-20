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Yaşam Üvey annesini sokak ortasında öldürdü! Dehşet anları kamerada
Yaşam

Üvey annesini sokak ortasında öldürdü! Dehşet anları kamerada

Yeniakit Publisher
2024-02-20 20:51:00 - 2024-02-20 21:06:20

Gaziosmanpaşa’da bir şahıs, üvey annesini kız kardeşinin yanında yolda yürüdüğü sırada kafasından silahla vurarak öldürdü. Kadının kızı çığlık atarken, yaşanan vahşet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özkan Y. henüz bilinmeyen bir nedenle yolda kızıyla birlikte yürüyen üvey annesi Dilek Y.'yi başından silahla vurdu. Kız kardeşinin yanında üvey annesini vuran Özkan Y., daha sonra kayıplara karıştı.

Annesinin vurulduğunu gören kızı çığlık attı

Kadının yere düştüğünü gören kızının çığlığı ile vatandaşlar caddede toplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilek Y.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"Kadın kısa mesafeden vurulduğu için oraya yığıldı"

Yaşananlara tanık olan mahalle sakinlerinden Celil Akbal, “Oturdum, bir patlama sesi geldi. Çok güçlü bir silah sesi değildi, basit bir silah sesiydi. İlk başta fark etmedim, çocuğun 'Annem' diye bağırmasından sonra baktım, vuran kişi aşağı doğru yürüyüp gitti. Oradan köşeden döndü gitti. Sonra da olay yerine polisler geldi. Onun arkasından ambulans geldi. Kadın kısa mesafeden vurulduğu için oraya yığıldı" dedi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın kızı ile birlikte yürüyen üvey annesini takip edip bir anda silahla vurup kaçtığı görülüyor. Annesinin yanında olan küçük kız ise elleri ile başını tutarak çığlık atıyor.

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