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Aktüel Uşak'ta kaza! Yaralılar var
Aktüel

Uşak'ta kaza! Yaralılar var

Uşak'ta, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 00:04:00 -
Uşak'ta kaza! Yaralılar var

Uşak'ta, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolu Hacıkadem Kavşağı'nda, T.T. (63) yönetimindeki 64 AAU 029 plakalı hafif ticari araç, M.K. (27) idaresindeki 64 BB 806 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan F.A. (27) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücülerle, F.A. ve hafif ticari araçtaki G.T. (58) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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