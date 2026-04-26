Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!

Milli değerlerin ve kahramanlık ruhunun sembolü olan mehter marşları, Gaziantep’te CHP’li yöneticilerin hedefi oldu. Mehter takımının sahne aldığı sırada protokolde bulunan CHP il yönetim kurulu üyelerinin, ecdat yadigârı bu musikiye sırtlarını dönerek protesto etmesi, "Tarih mehtere sırt dönen bu zihniyeti unutmayacak" yorumlarına neden oldu.

Ancak bu düşmanlığın kökleri çok daha eskilere dayanıyor.

Mehterhaneyi küllerinden doğuran kahraman: Nuri Yamut Paşa

Tarihçi Mustafa Armağan bu günkü yazısında bu konuyu ele aldı.

1935 yılında CHP iktidarı döneminde kapatılan mehterhaneyi, 18 yıllık sessizliğin ardından 1953’te yeniden açma şerefi 6. Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut Paşa’ya aitti. İstanbul’un fethinin 500. yılında, askeri bandoyla kutlama yapılmasını içine sindiremeyen Paşa;

Unutulan marşları derletti,

Eski mehter enstrümanlarını buldurdu,

29 Mayıs 1953 günü Fatih Camii avlusunda mehterin yeniden gülbank vurmasını sağladı.

Çanakkale’nin ve mehterin hamisine Yassıada darbesi

Nuri Yamut Paşa, sadece mehteri diriltmekle kalmamış, Çanakkale’de açıkta kalan şehit kemiklerini toplatıp kendi maaşını ve evlerini satarak Nuri Yamut Abidesi’ni yaptırmış bir vatanseverdi.

Ancak bu hizmetleri, 27 Mayıs darbecileri ve CHP zihniyeti tarafından "suç" sayıldı.

27 Mayıs darbesinden sonra;

İstiklal Madalyalı Paşa, evinden hakaretlerle, tokat ve tekmelerle gözaltına alındı.

Yassıada zindanlarına atılarak ağır işkence ve hakaretlere maruz bırakıldı.

Kahrından kansere yakalanan Paşa’nın, ölmeden önce hastanede ailesine sarılmasına bile izin verilmedi.

Devlet mezarlığı bile çok görüldü

Gaziantep’te bugün mehtere sırtını dönen zihniyetin selefleri, Nuri Yamut Paşa’yı sadece hapse atmakla kalmadı; adını tarih kitaplarından silmeye çalıştı. 12 Eylül sonrası çıkarılan kanunla eski Genelkurmay Başkanlarının naaşlarının Devlet Mezarlığı’na taşınması öngörülse de, Demokrat Parti döneminde görev yapan Nuri Yamut ve arkadaşlarına bu hak tanınmadı.

Millet ecdadına sahip çıkıyor

Gaziantep’teki "sırt dönme" hadisesi, mehteri kapatan ve onu dirilten paşaları zindanlarda çürüten zihniyetin hala diri olduğunu gösterdi. Ancak tarihçi Mustafa Armağan’ın da belirttiği gibi; bu millet kendisine hizmet edenleri, şehidinin kemiğine ve ecdadının marşına sahip çıkanları asla unutmayacak; onlara zulmedenleri ise tarih sayfalarında mahkûm etmeye devam edecektir.

Mustafa Armağan'ın yazısını okumak için tıklayın>>>