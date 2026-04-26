Rakibini mağlup edip kürsüye çıktı! Hakan Büyükçıngıl’dan bronz madalya

Rakibini mağlup edip kürsüye çıktı! Hakan Büyükçıngıl'dan bronz madalya

Milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, Avrupa Şampiyonası’nda 125 kilogram serbest stilde bronz madalyanın sahibi oldu...

Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya mücadelesine çıkan Hakan Büyükçıngıl, minderde hata yapmadı. Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 125 kilogram serbest stilde mücadele eden milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, turnuvadaki başarılı performansını sürdürdü. İlk turda Ukraynalı rakibi Volodymyr Kochanov’u 10-1 mağlup eden sporcu, çeyrek finalde bağımsız sporcu Shamil A. Musaev’i 6-5 yenerek yarı finale yükseldi.

 

6-2 mağlup etti

Yarı finalde Azerbaycanlı rakibi Giorgi Meshvildishvili’ye 3-1 mağlup olan milli güreşçi, bronz madalya mücadelesine çıktı. Bronz madalya maçında ise Ermeni rakibi Khachatur Khachatryan’ı 6-2 mağlup eden milli sporcu, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

 

Turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Hakan Büyükçıngıl, elde ettiği bu dereceyle önemli bir başarıya daha imza attı.

Ankara'da Kayseri rüzgarı esti! Genç güreşçiler Greko-Romen stilde Türkiye Şampiyonu!
Ankara'da Kayseri rüzgarı esti! Genç güreşçiler Greko-Romen stilde Türkiye Şampiyonu!

Spor

Ankara'da Kayseri rüzgarı esti! Genç güreşçiler Greko-Romen stilde Türkiye Şampiyonu!

Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan iki güzel haber daha!
Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan iki güzel haber daha!

Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan iki güzel haber daha!

