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Eğitim Uşak Üniversitesi bir başarı daha yakaladı! İlk bine girdi
Eğitim

Uşak Üniversitesi bir başarı daha yakaladı! İlk bine girdi

Dünyaca ünlü üniversite kuruluşu Times Higher Education, etki sıralaması 2021 sonuçlarını açıkladı.Uşak Üniversitesi, bir başarı daha elde ederek dünyadaki ilk bin üniversite arasında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 17:19:00 -
Uşak Üniversitesi bir başarı daha yakaladı! İlk bine girdi

Times Higher Education (THE) dergisi, 96 ülkeden bin 154 üniversiteyi değerlendirmeye aldı. Türkiye’den de 49 üniversitenin yer aldığı değerlendirme sonucunda Uşak Üniversitesi “Nitelikli Eğitim” alanında 201-300 kategorisinde sıralamaya girmeyi başardı. Uşak Üniversitesi, Türkiye’den listeye giren birçok üniversiteyi geride bırakarak 11.sıraya yerleşti. Üniversite ayrıca “Sağlık ve Kaliteli Yaşam, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Amaçlar için Ortaklıklar” kategorilerindeki çalışmalarıyla da dünya üniversiteleri listesine girmeye hak kazandı.

THE tarafından yapılan sıralamanın yükseköğretim kurumları açısından önemli olduğuna değinen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, bu durumun kendilerini hem motive ettiğini hem de gururlandırdığını belirtti. Üniversitelerin bölgesel, toplumsal ve sürdürülebilir çalışmalar içinde yer alması ülke kalkınmasının lokomotifi olduğunu da ifade eden Savaş, “Eğitim-öğretim, sosyo-kültürel, AR-GE, ÜR-GE, inovasyon alanındaki çalışmalarımız ve yenilikçi projelerimiz ile topluma yönelik performanslarımız tescil edilmiş oluyor. Hız kesmeden hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Yeni Türkiye’nin 2023 ve 2053 hedefleri doğrultusunda adımlar atıyoruz." diye ve uluslararasılaşmanın en önemli göstergelerinden biri olan uluslararası sıralamalar da yer almanın doğru yolda olunduğunun kanıtı olduğunu aktaran Rektör Savaş, “Geçtiğimiz yıl Webometrics Dünya Üniversiteleri sıralamasında; Türkiye’deki üniversiteler arasında 89’uncu sırada ve Dünya sıralamasında 3 bin 085’inci sırada yer aldık. SCImago sıralamasına dâhil edilen Uşak Üniversitesi, bu sıralamada yer alan 3 bin 896 yükseköğretim kurumu arasından dünya sıralamasında 637. olarak ilk bin üniversite arasına girdi. Dünya genelinde "En yeşil kampüsler" sıralaması olan UI GreenMetric’te de ilk bin üniversite arasına girerek, 758. Olduk. Ayrıca üç bilim insanımız, Dünyadaki En Başarılı Bilim İnsanları listesinde yer aldı. Şimdi de THE Impact Rankings sıralamasına girmeye hak kazandık. Bu başarılar Uşak Üniversitesi ailesinin çalışmalarının ürünüdür” diye konuştu.

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