Üs güvenliği için robot köpek kullanacaklar

ABD Hava Kuvvetleri, birçok ayrı yerde bulunan Amerikan kuvvetleri arasında gerçek zamanlı veri toplama ve paylaşma ağı sağlayacak Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'ne yönelik bir dizi test gerçekleştirdi.

Rus füzelerini tespit edip havada vurma denemelerinin yapıldığı denemede 5G, 4G, bulut bilgi işlem sistemleri ve yapay zeka gibi birçok yeni teknoloji kullanıldı.

Testin Nevada'daki Nellis Hava Üssü'ndeki ayağında ise robot köpekler olarak bilinen ve Ghost Robotics tarafından geliştirilen dört ayaklı robotlar da denendi.

Ghost Robotics'in ürettiği Vision 60 tipi robotlar, askeri üslerin çevrelerinde keşif, tespit ve haritalama gibi görevleri yapmak amacıyla Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'nin parçası olarak dizayn ediliyor.

Robot Köpeğin ergonomik tasarıma sahip olması, dijital veri aktarım kabiliyetinin yanı sıra esnekliği ve hızı bakımından da daha önce kullanılan insansız kara araçlarına nazaran daha yüksek performans sergilediği belirtiliyor. Vision 60 zorlu arazi koşullarında kolaylıkla ilerleyebiliyor.