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"Üretimi durdurdu" haberlerine Renault'tan jet yalanlama

Renault’un üretimi durdurma kararı aldığına yönelik çıkan haberlere yalanlama geldi. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, "Üretim üç vardiya olarak devam ediyor" dedi.

02 Ekim 2018 Salı 22:02
"Üretimi durdurdu" haberlerine Renault'tan jet yalanlama

Oyak Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault’nun, iş birliği içinde çalıştığı yan sanayi şirketlerinin performanslarını takdir etmek ve daha da iyileşmesini teşvik etmek amacıyla her yıl verdiği “Yan Sanayi Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.

Oyak Renault tarafından düzenlenen Tedarikçiler Toplantısı’nda bu yıl “2018 Yılı Yan Sanayi Başarı Ödülleri”ne BPO, Supsan, CMS Jant, Teknik Malzeme ve Sinta şirketleri layık görüldü.

Her yıl verilen Oyak Renault Yan Sanayi Başarı Ödülleri, bir yıl içerisinde Oyak Renault Satınalma Direktörlüğü tarafından belirlenmiş olan kalite, maliyet, süre, geliştirme ve yönetim hedeflerine ulaşan şirketlere veriliyor.

En başarılı tedarikçiler, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’na teslim edilen parçaların kalitesi, ekonomik performans, ilk montaj ve satış sonrası yedek parça teslimatlarında hizmet oranı, geliştirme kapasitesi, finansal sağlık ve şeffaf bir iş birliği gibi kriterler çerçevesinde Oyak Renault’ya destek olma iradesi dikkate alınarak seçiliyor.

Ödüllerin verildiği Tedarikçiler Toplantısı’na Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, İttifak Satınalma Organizasyonu Avrupa Direktörü Levent Saklıyan, Oyak Renault Satınalma Direktörü Cenk Sermet ve yan sanayi firmalarının temsilcileri katılırken, en başarılı olan beş şirkete ödülleri takdim edildi.

Toplantıda, İttifak Satınalma Organizasyonu Avrupa Direktörü Levent Saklıyan ve Oyak Renault Satınalma Direktörü Cenk Sermet tedarikçilerin Renault, Nissan&Mitsubishi Motors İttifakı’nın fırsatlarından tam anlamıyla yararlanabilmesi için Oyak Renault ile birlikte ulaşması gereken hedefleri açıkladı. Buna bağlı olarak, son dönemde yaşanan Dövizdeki dalgalanmaların etkisini minimuma indirmek için yerlileştirme oranının tüm tedarik zincirinde artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yeni teknolojik yatırımlara devam etmenin, global satınalma ve satış sonrası parçalarında ihracat oranını ittifak içinde arttırmak için tüm fırsatlardan faydalanmak üzere birlikte çalışmanın önemi aktarıldı.

"Üretim üç vardiya olarak devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, şunları kaydetti:

Oyak Renault olarak, iç ve dış piyasada oluşan müşteri talebine göre siz değerli tedarikçilerimizin de desteğiyle üretim planlamamızı oluşturuyoruz. Dünyanın yaklaşık 70 ülkesine ihracat yapan şirketimizde tüm modellerimizde üretimimiz, yaptığımız planlamalar doğrultusunda üç vardiya olarak devam ediyor. Şu anda Oyak Renault fabrikalarında üretime ara verilmesi gibi bir konu gündemimizde bulunmuyor.

Geçen günlerde Oyak Grubu ve Renault arasında gerçekleşen anlaşma ile bir kez daha gördük ki Renault Grubu Türkiye’ye güveniyor ve tüm yatırım planlarını bu güven üzerine oluşturuyor. Dolayısıyla, Oyak Renault bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde, orta ve uzun vadeli olarak yatırımlarına devam edecek, Türkiye’de daha fazla istihdam yaratacak ve Türkiye’nin ihracatını artıracak yeni otomobil ve motor projelerinin gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürecektir.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 22:02
  1. Renault
  2. Nissan
  3. Mitsubishi
  4. Mitsubishi Motors
  5. Oyak Renault
  6. Antoine Aoun

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