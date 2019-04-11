0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Üreticiler çiğ sütte fiyat artışından memnun

Soğutulmuş çiğ sütün 1 Mayıs-31 Aralık döneminde uygulanacak tavsiye fiyatının litre başına 1,7 liradan 2 liraya yükseltilmesi üreticileri memnun etti- Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan:- "Çiğ süt referans fiyatlarının artışı üreticiyi bir nebze rahatlattı, ancak bu işin herkes tarafından kabul görecek şekilde pariteye bağlanması lazım"- SETBİR Başkanı Tarık Tezel:- "Özellikle hayvancılığın gelişmesi, üreticilerimizin şevkinin artması açısından yeni tavsiye fiyatını olumlu buluyoruz"

11 Nisan 2019 Perşembe 10:59
Üreticiler çiğ sütte fiyat artışından memnun

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Soğutulmuş çiğ sütün 1 Mayıs-31 Aralık döneminde uygulanacak tavsiye fiyatının litre başına 1,7 liradan 2 liraya yükseltilmesi üreticileri memnun etti.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son aylarda girdi maliyetlerinde yaşanan artışa dikkati çekerek, bu artış karşısında üreticilerin maliyet ve zararları taşıyamadığını söyledi.

Maliyetlerdeki artışların Ulusal Süt Konseyi tarafında da karşılık bulduğunu vurgulayan Özcan, "Çiğ süt referans fiyatlarının artışı üreticiyi bir nebze rahatlattı, ancak bu işin herkes tarafından kabul görecek şekilde pariteye bağlanması lazım. Parite için çiğ süt ile fabrika yemi oranı kullanılabileceği gibi raflardaki süt mamüllerinden oluşacak ürün sepeti fiyatı ile çiğ süt fiyatı arasındaki oran da esas alınabilir." dedi.

Özcan, üreticileri tedirgin eden en büyük konunun, başta yem olmak üzere, girdi ürünlerinde art arda yaşanan fiyat artışları olduğunun altını çizerek, yem fiyatlarına da müdahale edilmesi ve çiğ süt fiyatına paralel olarak yem fiyatlarının da sabitlenmesi önerisinde bulundu.

Süt sektörüyle ilgili oluşturulacak politika ve planların, üretici kesimini küstürmeden süt üretmeye teşvik etmek, sanayinin sürdürülebilir bir şekilde üretimde tutulması ve tüketicinin korunması esaslarına dayanması gerektiğini aktaran Özcan, "Dün, bugün ve yarın çiğ süt piyasa istikrarına zarar verecek her bir olumsuz gelişmenin, Türkiye'nin gıda üretimi açısından bağımsızlığının temeli olan üretici kesimini üretimden uzaklaştırdığı unutulmamalıdır. Yeni çiğ süt fiyatının üreticilerimiz başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarına hayırlı olmasını dileriz." diye konuştu.

- "Üreticilerimizin şevki artacaktır"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel de Ulusal Süt Konseyinin litre başına 1,7 lira olan soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatında yüzde 17,6 iyileştirme yaptığını vurguladı.

Tezel, "Özellikle hayvancılığın gelişmesi, üreticilerimizin şevkinin artması açısından, yeni tavsiye fiyatını olumlu buluyoruz. Nispeten sıkıntıda olan perakende sektörünün ise uygulama Ramazan ayından beş gün önce başlayacağından, mübarek Ramazan'ın bereketi ve tüketici talebini artırıcı etkisiyle yükselen fiyattan en az oranda etkileneceğini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tezel, çiğ süt tavsiye fiyatına sütün mevsimsel olarak arttığı bir dönemde gelen artışın, üreticiyi ve dolayısıyla hayvancılık sektörünü de rahatlatacağını sözlerine ekledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 10:59
  1. çiğ süt referans fiyatı
  2. Kamil Özcan
  3. SETBİR
  4. Tarık Tezel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor’da hedef 4’te 4 yapmak
    1. Trabzonspor’da hedef 4’te 4 yapmak
    2. Arızalanan eski makam aracı satışa..
    3. Meteorolojiden kar erimesi uyarısı
    4. Azdan az çoktan çok kesinti! BES'te..
    5. BDDK'dan kredi riskinin hesaplanmasına..
    6. Vali Bilmez’den SYDV’ye ziyaret
    7. Rasathane teleskopları gökyüzüne..
    8. Hektaş’a İhracatın Yıldızı Ödülü
    9. Toplumun Temel Direği: Aile -..
    10. Kütahya’da tarım alanları azaldı
    11. Mustafa Demir mazbatasını aldı
    12. Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş..
    13. Fatih Erbakan haciz gönderdi, Saadet..
    14. Ehliyet nasıl alınır? Yeni ehliyet..
    15. Matlı: “Tarımda güzel günler bizleri..
    16. Fenerbahçe derbide saha avantajına..
    17. GRAFİKLİ - Saha kenarında Ersun..
    18. Çocuğunu AVM’ye terk eden anneye şok..
    19. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    20. Süper Lig, La Liga ve Ligue 1'in önünde
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    Kılıçdaroğlu'ndan 'Kaos' tehdidi
    Kılıçdaroğlu'ndan 'Kaos' tehdidi

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!