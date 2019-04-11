Üreticiler çiğ sütte fiyat artışından memnun

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Soğutulmuş çiğ sütün 1 Mayıs-31 Aralık döneminde uygulanacak tavsiye fiyatının litre başına 1,7 liradan 2 liraya yükseltilmesi üreticileri memnun etti.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son aylarda girdi maliyetlerinde yaşanan artışa dikkati çekerek, bu artış karşısında üreticilerin maliyet ve zararları taşıyamadığını söyledi.

Maliyetlerdeki artışların Ulusal Süt Konseyi tarafında da karşılık bulduğunu vurgulayan Özcan, "Çiğ süt referans fiyatlarının artışı üreticiyi bir nebze rahatlattı, ancak bu işin herkes tarafından kabul görecek şekilde pariteye bağlanması lazım. Parite için çiğ süt ile fabrika yemi oranı kullanılabileceği gibi raflardaki süt mamüllerinden oluşacak ürün sepeti fiyatı ile çiğ süt fiyatı arasındaki oran da esas alınabilir." dedi.

Özcan, üreticileri tedirgin eden en büyük konunun, başta yem olmak üzere, girdi ürünlerinde art arda yaşanan fiyat artışları olduğunun altını çizerek, yem fiyatlarına da müdahale edilmesi ve çiğ süt fiyatına paralel olarak yem fiyatlarının da sabitlenmesi önerisinde bulundu.

Süt sektörüyle ilgili oluşturulacak politika ve planların, üretici kesimini küstürmeden süt üretmeye teşvik etmek, sanayinin sürdürülebilir bir şekilde üretimde tutulması ve tüketicinin korunması esaslarına dayanması gerektiğini aktaran Özcan, "Dün, bugün ve yarın çiğ süt piyasa istikrarına zarar verecek her bir olumsuz gelişmenin, Türkiye'nin gıda üretimi açısından bağımsızlığının temeli olan üretici kesimini üretimden uzaklaştırdığı unutulmamalıdır. Yeni çiğ süt fiyatının üreticilerimiz başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarına hayırlı olmasını dileriz." diye konuştu.

- "Üreticilerimizin şevki artacaktır"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel de Ulusal Süt Konseyinin litre başına 1,7 lira olan soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatında yüzde 17,6 iyileştirme yaptığını vurguladı.

Tezel, "Özellikle hayvancılığın gelişmesi, üreticilerimizin şevkinin artması açısından, yeni tavsiye fiyatını olumlu buluyoruz. Nispeten sıkıntıda olan perakende sektörünün ise uygulama Ramazan ayından beş gün önce başlayacağından, mübarek Ramazan'ın bereketi ve tüketici talebini artırıcı etkisiyle yükselen fiyattan en az oranda etkileneceğini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tezel, çiğ süt tavsiye fiyatına sütün mevsimsel olarak arttığı bir dönemde gelen artışın, üreticiyi ve dolayısıyla hayvancılık sektörünü de rahatlatacağını sözlerine ekledi.



