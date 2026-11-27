Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 21 kişiden 3'ünün test sonucu pozitif çıktı. Pozitif çıkan isimlerin Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Cem Karcı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden 13'ünün test sonucu negatif çıkarken, 5 kişinin ise test sonucu henüz açıklanmadı.

TESTLERDE HANGİ MADDELER TESPİT EDİLDİ?

Deniz Sözen'in kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinde MDMA, MDA, amfetamin ve metamfetamin ile kokain metabolitleri tespit edildi.

Ufuk Gündoğdu'nun kan ve idrar örneklerinde kokain ve metabolitlerine, saç örneğinde ise kodein ile kokain metabolitlerine rastlandı. Tırnak örneği negatif sonuçlandı.

Mehmet Can Karcı'nın kan ve idrar örneklerinde kokain ve metabolitleri, saç ve tırnak örneklerinde ise esrarın etken maddesi THC ile kokain metabolitleri saptandığı belirtildi.