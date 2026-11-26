Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na tokat gibi yanıt! Hukuk tanımaz karar çöpe atıldı!
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hedef alınarak kabul edilen taraflı ve dayanaksız karara çok sert tepki gösterdi.
Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, "AP’nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi beyhude bir çabadır" denilerek kararın yok hükmünde olduğu vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan yazılı açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:
"Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun bugün (26 Kasım) düzenlenen oturumunda Libya'yla 2019 yılında imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul edilen, taraflı ve mesnetsiz iddialar içeren kararı reddediyoruz.
Avrupa Birliği (AB), deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip değildir. Nitekim bu husus, AB Adalet Divanı'nın kendi kararıyla da ortaya konmuştur. AP'nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi beyhude bir çabadır.
Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın tesis edilmesi; diyalog, iyi komşuluk, saygı ve iş birliğini önceleyen yaklaşımlar sayesinde mümkün olacaktır.
AB yetkililerinden beklentimiz, bölgede iş birliğini teşvik eden bir yaklaşım benimsemeleridir."
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