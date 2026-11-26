Hamas tarafından paylaşılan yazılı açıklamaya göre Hayye, terör devleti İsrail ordusunun ateşkese aldırış etmeden sürdürdüğü saldırılar ile devam eden insanlık dışı ablukaya sert tepki gösterdi.

Hayye, "Ateşkesle birlikte saldırı ve ablukanın da devam etmesi gibi bir denklem kabul edilemez. Filistinlilerin kanı ucuz değil. Garantör ülkeler ile Barış Konseyi'nin İsrail'in işlediği suçlara sessiz kalması kabul edilemez" sözleriyle dünyaya seslendi.

Filistin halkının her gün hedef alındığı saldırı ve hak ihlallerine karşı verilecek karşılık konusunda Filistinli direniş gruplarıyla temas halinde olduklarını bildiren Hayye, planlanan adımlara ilişkin detay vermedi.

İşgalci İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda son 48 saat içerisinde, aralarında masum kadın ve çocukların da yer aldığı 18 Filistinli şehit oldu, 48 kişi ise yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana siyonist İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1705'e, yaralıların sayısı ise 6 bin 163'e yükseldi.

Katil İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırım saldırılarında toplam can kaybı 74 bin 772'ye, yaralı sayısı da 176 bin 298'e ulaştı.