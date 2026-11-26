Gazeteci Erdem Atay, YouTube üzerinden gerçekleştirdiği yayında, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üniversite sınavına nerede girdiğini sorguladı.

Erdem Atay: “Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını bu kadar savunan Mansur Yavaş'a sormak lazım yani nerde girmiş sınava? Şimdi mesela sormak lazım: İmamoğlu'nun o diplomasının iptalinden rahatsız olan Mansur Yavaş, acaba nerede girdi mesela sınava? Kendisi nerede girdi sınava yani? Ben diplomasının doğru olduğuna eminim bu arada Mansur Yavaş'ın ya. Ama sınava nerede girdiğini bilmiyorum yani. Ben bu kadar söyleyeyim. Fazla beni konuşturmak iyi olmayabilir yani. Bazen susmak gerekir yani. Sonra büyük bir pişmanlık da mı olacak? Abi alnıma bir leke sürülmesin daha istemiyorum yani. Bu kadar söyleyeyim” diyerek, İmamoğlu’nun üniversite diplomasını her vesileyle savunan ABB Başkanı Yavaş’ın diploma olmasa da üniversite sınavına ilişkin şaibe imasında bulundu.

SINAVA ELAZIĞ’DA MI GİRDİ?

Daha önce de Temmuz 2025 ve Aralık 2025'te sosyal medyada ve çeşitli paylaşımlarda, Yavaş'ın 1979 yılındaki üniversite sınavına Elazığ'da girip girmediği yönünde iddialar ve sorular gündeme getirilmiş, ancak Mansur Yavaş bu iddialar karşısında sessiz kalmıştı.