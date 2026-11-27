Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın bilim ve teknoloji alanında genç nesillere yönelik yatırımlarından biri olan İnovasyon Merkezi, yeni eğitim programlarıyla geleceğin mühendislerini yetiştirmeye devam ediyor.

Çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını sağlayan merkez, öğrencilerin yalnızca teknolojiyi tüketen değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

HAYALLERİNİ PROJEYE DÖNÜŞTÜRECEKLER

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan yeni eğitim programları kapsamında robotik kodlama, 3D tasarım ve modelleme, Arduino, temel beceri eğitimi, akıl oyunları ve düşüncenin renkleri başlıklarında eğitimler verilecek.

Uygulamalı çalışmalarla desteklenecek eğitimlerde çocukların analitik düşünme, problem çözme ve üretkenlik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELİNDEN ÖDÜL ALDILAR

Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi, TEKNOFEST'te elde ettiği başarılarla da dikkat çekiyor.

TEKNOFEST KKTC'de 670 bin proje arasından Türkiye birinciliğine ulaşan ilkokul takımı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldı.

Aynı organizasyonda ortaokul takımı Türkiye 10'uncusu, lise takımı ise Türkiye 17'ncisi oldu.

BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYORLAR

İstanbul TEKNOFEST'te Türkiye 7'nciliği ve 13'üncülüğü elde eden Talaslı öğrenciler, Şanlıurfa'da düzenlenen 2026 TEKNOFEST finallerinde de önemli başarılara imza attı.

Talaslı gençler ilkokul kategorisinde Türkiye 8'incisi, ortaokul kategorisinde 13'üncüsü, lise kategorisinde 11'incisi ve üniversite kategorisinde 23'üncüsü oldu.

KONTENJANLAR SINIRLI, BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Geleceğin teknoloji üreticilerini yetiştirmeyi amaçlayan İnovasyon Merkezi'nin yeni eğitim programlarına başvurular çevrim içi olarak alınacak.

Kontenjanların sınırlı olduğu eğitimlere ilişkin kayıt bilgilerine Talas Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve @talasinovasyonmerkezi hesabından ulaşılabilecek.