Ünlü profesörden şaşırtan paylaşım! 'İntihar eğilimim yok, başıma bir şey gelirse...'

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Pandemi sürecine ilişkin açıklamalarında, koronavirüsün küresel bir plan olduğunu vurgulayan ve koronavirüs aşısının güvenli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Serhat Fındık, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Tehdit mi ediliyor?

"Allah'tan başka kimseden korkum yok. Sağlıklı bir insanım. Çok dikkatli biriyim. İntihar eğilimim de yok." ifadelerini kullanan Prof. Fındık, "Tüm hayatım boyunca, yüce Allahımız yolunda insanlarımız için daima doğru bildiklerimi savundum ve savunmaya devam ediyorum. Sizlerden dileğim şayet başıma bir şey gelirse (kaza, intihar veya kalp krizi vb'ne bağlı ölüm) lütfen itibar etmeyin.'' dedi.

Prof. Dr. Serhat Fındık'ın paylaşımı tehdit aldığı şeklinde yorumlandı.