Ünlü oyuncu dev anlaşma yaptı! Resim çekimleri konuşulmaya başlandı: 30 milyon TL
Uzak Şehir dizisindeki performansıyla dikka çeken Ozan Akbaba, canlı yayında veya televizyon ve dijital platformlarda beklenen kariyerine bir başarı daha ekleyecek! Ünlü oyuncu bir konut finansmanı markasıyla dev bir anlaşmaya imza attı. Fiyatı 30 milyon TL gelir elde edecek.
Uzak Şehir dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ozan Akbaba, kariyerine bir başarı daha ekledi. Dizideki Cihan karakteri sayesinde genç hayran kitlesi kazanan Akbaba, bu popülaritesini reklam dünyasına taşımayı başardı. Magazin gündeminden edinilen bilgilere göre, ünlü oyuncu bir konut finansmanı markasıyla dev bir anlaşmaya imza attı. En iddialı projelerinden biri olabilir.
NE RESİM ÇEKİLECEK KONUŞULMAYA BAŞLANDI! DEV ANLAŞMA
Yeni reklam projesiyle ilgili detaylar da netleşti. Çekimleri başlayan reklam filmi karşılığında Ozan Akbaba’nın kasasına tam 30 milyon TL girecek. Söz konusu kampanya, televizyon ve dijital platformlarda geniş bir şekilde yayımlanacak ve Akbaba’nın marka yüzü olarak görünürlüğünü artıracak. açıklanan bilgilere göre, en iddialı projelerinden biri olabilir.
