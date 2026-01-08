  • İSTANBUL
Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Terör örgütünün Suriye'deki operasyonlarla darmadağın olmasını hazmedemeyen bir grup terör sempatizanı, İstanbul'da korsan gösteri düzenleyerek polisimize saldırmaya başladı.

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Terör örgütünün Suriye'deki operasyonlarla darmadağın olmasını hazmedemeyen bir grup terör sempatizanı, İstanbul'da korsan gösteri düzenleyerek polisimize saldırmaya başladı.

 

Emniyet güçlerinden anında müdahale: Çok sayıda gözaltı

Suriye Ordusunun Halep’te PKK SDG’nin elinde bulunan mahallelerini geri almak için başlattığı operasyonlara tepki bahanesiyle sokaklara çıkan ve terör örgütü lehine sloganlar atmaya hazırlanan gruba, İstanbul Emniyeti emniyet güçleri anında müdahale etti. Polisin "dağılın" ihtarına uymayan ve devlete meydan okumaya kalkan terör sempatizanları, yaka paça gözaltına alındı.

Kaos planı ellerinde patladı

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, terör örgütünün Türkiye içindeki huzuru bozmaya yönelik kaos planı bir kez daha ellerinde patladı. Vatandaşlar, polisin kararlı müdahalesine destek verirken; "Huzurumuzu bozamayacaklar, teröre ve destekçisine bu topraklarda yer yok" mesajı verildi. Emniyet güçlerinin bölgedeki geniş güvenlik önlemleri ve operasyonları devam ediyor.

