'Kadın da kadın’ diyen Kemalistler neredeydi? Zina rezaletinin dünü ve bugünü
Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, zina rezaletinin dünü ve bugününü anlatarak gerçeğini 'Kadın da kadın’ diyen Kemalistlerin suratına çarptı.
Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı hem gündemi yorumlamaya hem gündemi belirlemeye devam ediyor.
Programda birbirinden kıymetli değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, zina rezaletinin dünü ve bugününü anlattı.
Zaman zaman AK Parti'yi eleştirdiklerini ifade eden Karahasanoğlu, 'Zina suç sayılsın' dedi.
Ali İhsan Karahasanoğlu, açıklamalarının devamında ise zina ile ilgili gerçeği 'Kadın da kadın’ diyen Kemalistlerin suratına çarptı.