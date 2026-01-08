  • İSTANBUL
Gündem 'Kadın da kadın’ diyen Kemalistler neredeydi? Zina rezaletinin dünü ve bugünü
Gündem

'Kadın da kadın’ diyen Kemalistler neredeydi? Zina rezaletinin dünü ve bugünü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, zina rezaletinin dünü ve bugününü anlatarak gerçeğini 'Kadın da kadın’ diyen Kemalistlerin suratına çarptı.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı hem gündemi yorumlamaya hem gündemi belirlemeye devam ediyor.

Programda birbirinden kıymetli değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, zina rezaletinin dünü ve bugününü anlattı.

Zaman zaman AK Parti'yi eleştirdiklerini ifade eden Karahasanoğlu, 'Zina suç sayılsın' dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu, açıklamalarının devamında ise zina ile ilgili gerçeği 'Kadın da kadın’ diyen Kemalistlerin suratına çarptı.

1
Yorumlar

İşte chp gerçeği

Chp geçmişte dualarla kurban keserek genel ev açmış.

Arif

Arkadaşlar yazarımız sonuna kadar doğru söylüyor. Artık kendimizi eleştirmemiz lazım
