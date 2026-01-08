  • İSTANBUL
Suriye'de son durum ne? Türkiye'den net mesajlar

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Suriye’de son durum ne? Türkiye’den net mesajlar

Suriye’nin kuzeyinde yer alan Halep’te SDG örgütünün sivil mahalleleri hedef alan saldırıları devam ederken, Suriye Arap Ordusu örgütün mevzilerine yönelik nokta operasyonlarını sürdürüyor. Kentteki gelişmeler, geniş çaplı tahliye süreci ve artan insani kayıplarla birlikte bölgesel düzeyde de yakından izleniyor.

HALEP / ANKARA (SANA) – Suriye Ordusu, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde SDG örgütü tarafından askeri amaçlarla kullanılan mevzilere karşı, daha önce kamuoyuna duyurulan hedefler doğrultusunda nokta operasyonlar başlattı. Yetkililer, operasyonların sivillerin büyük ölçüde tahliye edilmesinin ardından yürütüldüğünü vurguladı.

 

 

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, sivillerin can güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu mahallelerde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, halktan SDG örgütüne ait askeri noktalardan uzak durmalarının istendiğini bildirdi. Hedef alınacak noktaların haritalar eşliğinde önceden ilan edilmeye devam edeceği kaydedildi.

 

 

İnsani Durum ve Tahliyeler

Halep Merkezi Acil Müdahale Komitesi, çatışmaların başlamasından bu yana 142 bin sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Bunların 13 bininin, bugün öğle saatlerine kadar kentten çıkarıldığı bildirildi.

Tahliye çalışmalarında 80 ulaşım aracı görevlendirilirken, 12 geçici barınma merkezi hizmete alındı. Bu merkezlerin 10’u Halep kentinde, 2’si Azez ve Afrin bölgelerinde bulunuyor. Yetkililer, sivillerin güvenli bölgelere geçişinin halen sürdüğünü ifade etti.

 

 

SDG’nin Sivil Alanlara Yönelik İhlalleri

Merkezi Komite, tahliye süreci devam ederken SDG örgütünün insani geçitlerin çevresini ve sivil mahalleleri top ve havan atışlarıyla hedef aldığını bildirdi. Bu saldırılar sonucu can kaybının 10’a, yaralı sayısının ise 88’e yükseldiği açıklandı.

SANA’nın Halep muhabiri, SDG örgütünün Halep Üniversitesi öğrenci yurdunu, Kafr Hamra beldesini, Süleyman El-Halebi Mahallesi’ndeki Halep Su İdaresi binasını ve Şeyh Hilal Mahallesi çevresini hedef aldığını aktardı.

 

 

Eğitim Tesisine Saldırı: Hukuki Değerlendirme

Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanlığı, SDG örgütünün Halep’te üniversite öğrenci yurdunu hedef almasının insanlığa karşı suç niteliği taşıdığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, eğitim tesislerinin uluslararası insancıl hukuk ve yerleşik uluslararası teamüller uyarınca çatışmalardan açık biçimde muaf tutulması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, söz konusu saldırının bu ilkelere açık bir ihlal teşkil ettiği ve sivil nüfusun güvenliğini doğrudan tehdit ettiği ifade edildi.

 

 

Türkiye’den Net Mesajlar

Ankara’dan yapılan açıklamalar, Halep’teki gelişmelerin bölgesel boyutunu ortaya koydu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Halep’te SDG örgütüne yönelik yürütülen askeri operasyonların tamamıyla Suriye Arap Ordusu tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB açıklamasında, sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırıların ardından Suriye hükümetinin kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçtiği vurgulandı. Açıklamada, “Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir” ifadesi yer aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Ankara’da yaptığı değerlendirmede, SDG’nin Halep’teki eylemlerinin örgütün ayrılıkçı niyetlerine ilişkin Türkiye’nin uzun süredir dile getirdiği kaygıları doğruladığını söyledi.

Fidan, “Suriye’de artık ulusal birlik zamanıdır. SDG bu süreçte üzerine düşeni yapması gerekirken, bölgeyi istikrarsızlaştıran adımlar atmaktadır” dedi.

 

helal olsun sayın fidan

gercekelri haykırmak lazım ama nerde demciler hala yanlıs kulvarda amerika ve israilel el ele gidiyorlar

dışarıdan mama almaya alışmışlar

Sdg Suriye'de fitne yuvasıdır...silin gitsin
