Bay Kemal'in Silivri şifreleri: Evlat, hançer, hırsız! Herkesi ziyaret etti, Ekrem’in adını bile anmadı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Silivri’de ziyaretlerde bulundu.

Gazeteci Atakan Sönmez’in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu bugün Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Gazeteci Enver Aysever, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'i ziyaret etti.

HANÇERİN ACISI DİNMEMİŞ

Kılıçdaroğlu daha sonra doktorların uygun görmesiyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Tayfun Kahraman'ı da ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında bir zamanlar ‘evladım’ dediği Ekrem İmamoğlu’nun adını bile anmazken aksine cezaevinde EKrem İmamoğlu'na 'hırsız' diyerek elini sıkmadığı iddia edilen Enver Aysever'i ziyaret etmesi sosyal medyada ‘Ekrem’in hançerinin acısı geçmemiş’ sözleriyle yorumlandı.