Ankara’da dev su kesintisi: 8 ilçede musluklar 14 saat boyunca akmayacak!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, şehir şebekesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle geniş kapsamlı bir kesinti programı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre; Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Keçiören, Elmadağ ve Gölbaşı ilçelerinde sabah saat 09.00’da başlayan kesinti gece 23.00’e kadar devam edecek. Çalışmalar süresince bazı mahallelerde tamamen su kesintisi yaşanırken, bazı yüksek bölgelerde ise ciddi basınç düşüklüğü gözlemlenecek.

BAŞKENTİN DÖRT BİR YANINDA MUSLUKLAR KAPANACAK

Kesintiden etkilenecek ilçelerde çok sayıda mahalle listeye alındı. Çankaya’da Yaşamkent, Çukurambar ve Beytepe gibi yoğun nüfuslu bölgeler; Yenimahalle’de Ostim, Batıkent ve Macun mahalleri; Mamak’ta ise Hüseyin Gazi ve Lalahan gibi geniş alanlar susuzlukla karşı karşıya kalacak. Ayrıca Keçiören’in Etlik ve İncirli, Pursaklar’ın ise Merkez ve Fatih mahallelerinde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK DİĞER KRİTİK NOKTALAR

ASKİ’nin listesinde yer alan Elmadağ’da Hasanoğlan ve Sanayi Bölgesi; Gölbaşı’nda ise İncek ve Tulumtaş gibi yerleşim yerlerinde de su arzında aksamalar yaşanacak. ASKİ yetkilileri, ana isale hatlarındaki bakım ve onarım çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz suyun kademeli olarak şebekeye verileceğini bildirdi. Vatandaşlara, mağduriyet yaşamamaları için su ihtiyaçlarını önceden depolamaları yönünde uyarı yapıldı.