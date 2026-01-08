Kuş cenneti alev alev yandı!
Hatay’ın Samandağ ilçesinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan alanda çıkan yangın akşam saatlerinde korku dolu anlara neden oldu.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan kuş cennetinde yangın çıktı. Milleyha Kuş Cenneti’ndeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
315 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Yangın, akşam saatlerinde 315 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti’ndeki sazlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.