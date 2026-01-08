AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Yavaş'a su krizi tepkisi: Bu bir kuraklık değil, yönetim iflasıdır

Ankara’da yaşanan su kesintileriyle ilgili tartışmalar büyürken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ASKİ yönetimine sert tepki gösterdi. Özcan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) yaptığı yazılı açıklamanın ardından sorumluluğun netleştiğini belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bu süreci yönetemiyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dün yapılan açıklamada, ASKİ’nin kendi başına yeni su kaynağı bulma ve Ankara’ya getirme yetkisi olmadığı, bu sorumluluğun yasal olarak DSİ’ye ait olduğu savunulmuştu. Açıklamada, DSİ’ye defalarca yazı yazılmasına rağmen Ankara’ya yeni su tahsisi konusunda yeterli hızda adım atılmadığı öne sürülmüştü.

Bu açıklamanın ardından DSİ’den bugün yazılı bir yanıt geldi. DSİ açıklamasında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesi (r) bendine dikkat çekilerek, içme suyunun kaynaktan son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar tüm sürecin büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Açıklamada, içme suyu tesislerinin yapılmasının belediyelerin talebi, yatırım programı, ödenek ve protokol şartlarına bağlı olarak DSİ tarafından gerçekleştirilebildiği, ancak bunun belediyelerin asli sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı ifade edildi. Ayrıca depo, şebeke yapımı ve kayıp-kaçağın azaltılmasının tamamen belediyelerin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

DSİ’nin açıklamasının ardından değerlendirmede bulunan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaşanan sürecin bir “su krizi” değil, CHP’li belediyecilik anlayışının ortaya çıkardığı bir yönetim sorunu olduğunu belirtti.

Özcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“DSİ açıkladı, tablo netleşti: Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ yönetemiyor. Bu yaşananlar bir su krizi değil; CHP’li belediyecilik anlayışının Ankara’yı sürüklediği bir yönetim iflasıdır. Plansızlık, öngörüsüzlük ve sorumluluktan kaçış bu zihniyetin özüdür. Sorun çıktığında çözüm üretmezler, önlem almazlar, yatırım yapmazlar; bahane üretirler.”

Ankara’daki susuzluğun nedeninin kuraklık ya da iklim şartları olmadığını vurgulayan Özcan, “ Ve artık gerçek tartışmasızdır: Bu şehir susuz kaldıysa sebebi kuraklık değil, musluklar akmıyorsa sebebi iklim değil, kriz büyüdüyse sebebi şartlar değil; CHP’li yönetememe zihniyetidir. Ankara’nın sorunu su değil, iş bilmez ve sorumluluktan kaçan bu anlayıştır” dedi.