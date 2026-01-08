  • İSTANBUL
Gündem Fırtınadan deniz ortasında feribotta mahsur kaldılar
Gündem

Fırtınadan deniz ortasında feribotta mahsur kaldılar

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a gitmek için yola çıkan ve fırtınaya yakalanan arabalı feribot, güvenli bölgede fırtınanın geçmesini bekliyor.

Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a gitmek için yola çıkan ve fırtınaya yakalanan arabalı feribot, güvenli bölgede fırtınanın geçmesini bekliyor.

Eskihisar iskelesine yanaşamayıp onlarca araç ve yüzlerce yolcuyla deniz ortasında sürüklenen geminin Kocaeli istikametinde güvenli bölgede beklediği, fırtınanın dinmesinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi. Yaklaşık 2 saattir deniz ortasında bekleyen yolculara gemi kaptanı tarafından fırtınanın dinmesinin ardından geminin hareket edeceği bilgisinin verildiği öğrenildi.

1
