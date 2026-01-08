Lodos vurdu, lüks tekneler Tuzla’da tuzla buz oldu! Onlarca tekne suya gömüldü

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kıyıya bağlı olan büyük bir teknenin dev dalgalar tarafından defalarca sarsıldığı ve sonunda yan yatarak batmaya başladığı görülüyor.

Milyonluk yatlar dalgaların arasında can çekişti

Teknelerinden kopan parçaların su yüzeyinde yüzdüğü o anlarda, çevredekiler çaresizce doğanın öfkesini izlemekle yetindi.

Tuzla sahili adeta savaş alanına döndü

Lodosun en sert vurduğu noktalardan biri olan Tuzla’da deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte su, sahil yoluna kadar ulaştı. Dalgaların arasında bir o yana bir bu yana savrulan irili ufaklı onlarca deniz aracı, birbirine çarparak büyük hasar aldı. Balıkçıların ve tekne sahiplerinin büyük maddi kayba uğradığı bu doğal afet, bölgede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yetkililerden uyarı: Dışarı çıkmayın!

Hava durumu uzmanları ve yerel yönetimler, İstanbul genelinde etkili olan lodosun hızının zaman zaman fırtına seviyesine çıkacağı konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle deniz kenarındaki işletmeler ve tekne sahiplerinin ek önlemler alması istenirken, fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.