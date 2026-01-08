  • İSTANBUL
O kentte yangın paniği! Depolar küle döndü

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bir pazara ait depolarda çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alanı etkiledi.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, çeşitli malzemelerin satıldığı bir pazara ait depolarda yangın çıktı. Giysi ve diğer malzemelerin satıldığı pazarın depolarında çıkan ve geniş bir alanı etkileyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

 

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, büyük çapta hasar oluştu.  Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturmanın, yangının kontrol altına alınmasının ardından başlaması bekleniyor.

