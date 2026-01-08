Sanchez’ten Gazze için asker sinyali: İspanya barış gücüne hazır

Gazze Şeridi’nde yaşanan insani kriz ve Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği koşulsuz destek eleştirilirken, İspanya’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olası bir barış misyonunda ülkesinin askeri katkı sunmaya hazır olduğunu duyurdu. Açıklama, İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Madrid'de düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında yapıldı.

Sanchez, İsrail’in saldırılarının durdurulması ve iki devletli çözüm sürecinin ilerlemesi için uluslararası barış gücünün gerekliliğine dikkat çekerek, bu kapsamda İspanyol askerlerinin de Gazze’de konuşlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna için de benzer bir ateşkes sürecinde kurulacak barış gücüne İspanya’nın destek vereceğini dile getirdi.

Konuşmasında kalıcı çözüm için İsrail ve Filistin’in bir arada yaşayabileceği, iki devletli bir modelin esas alınması gerektiğini vurgulayan Sanchez, Avrupa’nın daha sorumlu ve dengeli bir tutum takınması gerektiğini ima etti.