Hamas Gazze kararını duyurdu

Filistinli kahraman Mücahitlerden oluşan Hamas "Gazze'nin yönetiminin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağız" açıklamasını yaptı.

Hamas, Gazze Şeridi'nde yönetimin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağını bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas, Gazze'nin tüm bölgelerini kapsayacak ve Hamas ile diğer grupların da oluşturulmasına onay verdiği bağımsız yönetim komitesinin kurulmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın devir teslim sürecini ve komitenin çalışmalarını kolaylaştırmak için gayret edeceğini kaydeden Kasım, hareketin, Gazze Şeridi'ndeki idari düzenlemelerin bir parçası olmayacağına daha önceden karar verdiğini vurguladı.

 

Hamas Sözcüsü Kasım'ın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in çekincelerine rağmen, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme" planının ikinci aşamasını gelecek hafta açıklayacağını aktaran Times of Israel gazetesinin haberinin ardından yapıldı.

Times of Israel, Trump'ın bir aylık gecikmenin ardından, Gazze Şeridi'nin yönetiminden sorumlu "Barış Konseyi" ve diğer organları gelecek hafta açıklayacağını yazmıştı.

