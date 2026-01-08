Suriye ordusu PKK-SDG’nin askeri noktalarını bombaladı

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri hedef alındı

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre operasyon, örgütün yuvalandığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki askeri hedeflere odaklandı.

Suriye ordusu yetkilileri, atışların yalnızca önceden belirlenen ve ilan edilen hedeflerle sınırlı tutulduğunu, sivil can kaybının önlenmesi için operasyon öncesinde gerekli tüm uyarıların yapıldığını bildirdi.

Hedef listeleri resmi kanallardan yayımlandı

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, harekat öncesinde yaptığı açıklamada stratejik bir şeffaflık izledi. Suriye Haber Kanalı ve resmi platformlar üzerinden yapılan duyurularda; örgütün sivillere yönelik saldırılarda kullandığı karargâhlar, fırlatma noktaları ve mühimmat depoları tek tek listelenerek hedef olarak tanımlanmıştı.

Operasyonun gerekçesi sivillere yönelik saldırılar

Suriye ordusu kaynakları, bu müdahalenin terör örgütünün Halep genelindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini vurguladı. Operasyonun bölgedeki askeri hareketliliğe bağlı olarak devam etmesi bekleniyor.