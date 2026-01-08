  • İSTANBUL
Bu gece PKK-SDG'ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir
Gündem

Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Halep’te her an dengeler değişebilir! Suriye ordusuna bağlı ingimasi (fedai) birlikleri Halep’te SDG kontrolündeki mahallelere girmeye hazırlanıyor

Suriye ordusuna bağlı ingimasi (fedai) birlikleri Halep’te SDG kontrolündeki mahallelere girmeye hazırlanıyor

Suriye’nin kuzeyindeki askeri hareketlilik kritik bir aşamaya geldi. Suriye ordusuna bağlı özel eğitimli "ingimasi" (fedai) birliklerinin, Halep’te SDG (Suriye Demokratik Güçleri) kontrolü altında bulunan mahallelere yönelik kapsamlı bir operasyon için son hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

"Hücum grupları savaşa girmeye hazırlanıyor"

Bölgeden paylaşılan görüntülerde, tam teçhizatlı birliklerin sevkiyatı ve operasyon öncesi hareketliliği net bir şekilde görülüyor. Videoda sahadaki durumu aktaran kişi, "Şu anda hücum grupları savaşa girmek için hazırlanıyor" diyerek taarruzun an meselesi olduğunu teyit ediyor.

Bölgede gerilim tırmanıyor

Özellikle Halep'in kuzey ve kuzeydoğu aksında yoğunlaşan bu sevkiyatın, şehir merkezindeki güç dengelerini temelden değiştirebileceği belirtiliyor. Yerel kaynaklar, baskın ve sızma operasyonlarında uzmanlaşan bu birliklerin hedeflerinin SDG’nin tahkimat kurduğu noktalar olduğunu aktarıyor. Operasyonun başlamasıyla birlikte bölgedeki çatışmaların şiddetlenmesinden ve yeni bir göç dalgasının tetiklenmesinden endişe ediliyor. Saha kaynakları, ordunun stratejik noktaları ele geçirmek için koordineli bir kara harekâtına başlayabileceğine dikkat çekiyor.

Suriye kaynaklarından alınan bilgilere göre Eşrefiye Mahallesinin Suriye ordusunun eline geçti.

