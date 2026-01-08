  • İSTANBUL
Destici’nin Gülben Ergen’e başörtüsü kızgınlığı geçmedi: Sanatçı değil, ne olduğu ortada

Destici’nin Gülben Ergen’e başörtüsü kızgınlığı geçmedi: Sanatçı değil, ne olduğu ortada

BBP lideri Mustafa Destici’nin, Adıyaman’daki bir anaokulu açılışı sırasında katıldığı halayda başörtülü kadının elini tutmayarak Türkiye’nin öfkesini Gülben Ergen’e kızgınlığı geçmedi. "Bunlar bizden değil. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın bırakın onun elini tutmasını, halaya bile sokmaması gerekirdi" dediği için Gülben Ergen’in dava açtığı Destici bu kez “Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır” ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Mustafa Destici, Adıyaman'daki anaokulu açılışında halay çekerken başörtülü kadının elini bilerek tutmadığı için Gülben Ergen’i sert sözlerle eleştirmiş, Gülben Ergen de Mustafa Destici’ye 'Ben kin tutmam avukat tutarım' raconu keserek, şikâyette bulunmuştu.

Gülben Ergen'in başörtülü kadına yaptığı terbiyesizlik nedeniyle kızgınlığı geçmeyen Destici, bu defa konuk olduğu Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri Programı’nda Ergen’i eleştirdi. Gazeteci Sinan Burhan'ın “Gülben Ergen sanatçı mı değil mi başkanım?” sorusu üzerine Destici, “Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır” ifadesini kullandı.

Yorumlar

resat,

HANGİ SANAT DALINDA İCRA I SANAT EYLERMİŞ ???

Ali kilic

Helal olsun Mustafa başkana.bu milletin sırtından para kazanıp sonra bu insanlara sırt çeviriler.tgrt de dizide oynayıp paraları götürürken iyi güzel.ayip ayıp.
