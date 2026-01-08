Destici’nin Gülben Ergen’e başörtüsü kızgınlığı geçmedi: Sanatçı değil, ne olduğu ortada

BBP lideri Mustafa Destici’nin, Adıyaman’daki bir anaokulu açılışı sırasında katıldığı halayda başörtülü kadının elini tutmayarak Türkiye’nin öfkesini Gülben Ergen’e kızgınlığı geçmedi. "Bunlar bizden değil. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın bırakın onun elini tutmasını, halaya bile sokmaması gerekirdi" dediği için Gülben Ergen’in dava açtığı Destici bu kez “Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır” ifadesini kullandı.