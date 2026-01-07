Gümüş böceklerden kurtulmanın doğal yolları: Keyfini bozan uyarı! Su olmamasına dikkat edin! Suya atın yok olacak

Karıncalardan kurtulmak için doğal çözüm Yaban fesleğeni, adaçayı, nane, kekik, defne, biber ve tarçın gibi maddeleri dövdükten sonra karıncaların girdikleri yollara serpin. Kahve telvesi istila edilen evinizi kurtaracağını hiç duymuş muydunuz evet karıncaların sıklıkla görüldüğü yerlere kahve telvesi koyarsanız karıncalar kaçacak yer arar. Karıncaları yok eden güçlü diğer bir baharat ise tarçın. Tarçını da aynı şekilde yoğun karınca yerlerine serpiştirirseniz, karıncaların hoşuna gitmeyecektir. Bebek pudraları da karıncaların istikametini tamamıyla değiştirmesine kaçış için bir çıkış aramalarına sebebiyet verir. Bir diğer alternatif çözüm ise limon kabuklarıdır. Anlaşıldığı gibi karıncaların korkulu rüyası kokuları keskin olan yiyeceklerden ibaret… Hamam böceklerinden kurtulmak için doğal çözüm Mutfağı temiz tutun ve yiyecekleri kaldırın. Tencere, tava, bardak ve bitki kaselerinde su olmamasına dikkat edin. . Evcil hayvanınızın mamasını geceleri kaldırın. Hamam böceklerinin saklanmayı sevdikleri yerlere (buzdolabı altı, ocak altı, duvarlardaki veya yerlerdeki çatlaklar vb) ince bir tabaka borik asit veya boraks sürün. Sprey şişesinin içine erz ağacı, okaliptus ve nane gibi on damla bitkisel yağı damlatın ve 115 ml kadar su koyun. Vücudunuza sıkıp kendinizi, kendinize zarar vermeden korunabilirsiniz. Sivrisinekler rüzgardan hoşlanmazlar, o yüzden pervane kullanabilirsiniz. Açıkta su bulundurmamaya çalışın. Çiçek altı kaplarında vs birikmiş suları temizleyin. Sineklerden kurtulmak için doğal çözüm Kapılara tel veya boncuk takın. Muslinden yapılmış örtüler sineklerin yemeklere konmasını engeller. Cama veya kapıya fesleğen bitkisi asın.