Sahte Mor Cincile (Lepista sordida): Bilecik'te ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı gibi inandırıcı, tuzak
Giriş Tarihi:

Sahte Mor Cincile (Lepista sordida): Bilecik'te ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı gibi inandırıcı, tuzak

Sahte Mor Cincile Mantarı Bilecik'te doğada yetişen mantar çeşitlerini araştıran uzmanlar, ormanlık alanda beslenen vatandaşların görüldüğü için mavi cincile ve kanlıca mantarlarıyla karıştırılabileceği öne sürerken bir mantar biliniyor. Vatandaşlara inandırıcı olacak ama bu tuzak! Vatandaşlar güvenilir bilgi ne merak ediliyor.

#1
Foto - Sahte Mor Cincile (Lepista sordida): Bilecik'te ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı gibi inandırıcı, tuzak

Sahte Mor Cincile! Taksonomi- Bilimsel Sınıflandırma. Alem: Mantarlar- Fungi. Bölüm: Basidiomycota . Sınıf: Agaricomycetes . Takım: Agaricales. Aile: Tricholomataceae . Cins: Lepista. Tür: Lepista sordida. Lepist sordida-Sahte Mor Cincile Mantarı, aşırı benzerlik gösterdiği Lepista nuda mantarından kokusu ve sap yapısı ile ayırt edilebilir. Lepista sordida, son yıllarda yapılan moleküler inceleme ve güncellemelerden sonra, yeni ve geçerli Collybia sordida bilimsel ismini almıştır. Lepista sordida – Sahte Mor Cincile Mantarı, çok aşırı benzerlik gösterdiği Collybia (Lepista) nuda- Mor Cincile mantarından kokusu ve sap yapısı ile (çiçek değil de toprak koktuğu için ve daha ince saplı olduğu için) kolayca ayırt edilebilir. Şapka: Sahte Mor Cincile Mantarının şapkası 3-8 cm çapındadır. Genç örneklerde şekli daha sık ve küreseldir. Olgun meyve gövdelerinde leylak ve kahverengi mor renk tonu ile karakterize edebiliriz. Yaşlandıkça bu renkler parlaklığını kaybeder.

#2
Foto - Sahte Mor Cincile (Lepista sordida): Bilecik'te ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı gibi inandırıcı, tuzak

Lameller: Sinüat veya emarginat şekilde sapa bağlantısı olan lameller oldukça sıktır. Başlangıçta yani mantar gençken tipik olarak grimsi-leylak rengi lameller, yaşlandıkça buff veya pembemsi-gri-kahverengi bir renk alır Gövde-Sap: Sahte Mor Cincile Mantarıın sapı 4-6 cm uzunluğa ulaşabilir. Kalınlığı ise 0,7 ile 1 cm arasında olabilir. Güçlü lifli yapıdaki sapı şapka ile aynı renkte olup merkeze yerleştirilmiş silindirik bir şekle sahiptir. Tabanın yakınında bacak hafifçe genişleyebilir. Koku: Sahte Mor Cincile, çok belirgin olmayan topraksı bir kokuya sahiptir. Kokusu hafif ve tadı biraz unumsudur. Ancak, bunlar tür için ayırt edici özellik değildir. Spor Baskısı: Spor izi pembemsi (kremsi beyazdan soluk pembeye) bir renk ile karakterizedir. Sporlar elipsoidal, 6-9 x 4-5µm boyutlarında olup, küçük dikenlerle süslenmiştir. Habitat: Bahçelerde, parklarda, orman kenarlarında ve ormanın derin olmayan dış yüzeylerinde veya çayırlarda bulunabilir. Birkaç mantar veren gruplar halinde veya nadiren tek başına büyürler. Mevsim: Sahte Mor Cincile Mantarı sezonu Temmuz ayında başlar ve Eylül ayının sonuna kadar devam eder. Yenilebilirlik ve Toksisite: Sahte Mor Cincile Mantarı, mantar avcıları açısından pek rağbet görmeyen bir tür olsada, zehirsiz yenilebilir bir türdür.

#3
Foto - Sahte Mor Cincile (Lepista sordida): Bilecik'te ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı gibi inandırıcı, tuzak

Dip not: Sahte Mor Cincile Mantarı genellikle Collybia (Lepista) nuda ve Collybia (Lepista) personata ile sık sık karıştırılır lakin bu türlerin hepsi de zehirsiz yenilebilir türlerdir. Mühim olan benzer renklere sahip olan, tüketilmeyen ve de zehirli Cortinarus türleri ile karıştırılmamasıdır.

#4
Foto - Sahte Mor Cincile (Lepista sordida): Bilecik'te ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı gibi inandırıcı, tuzak

Ek bilgiler: Sahte Mor Cincile Mantarı sinonimleri (bilinen eşanlamlı diğer isimleri), Agaricus sordidus , Tricholoma sordidum, Gyrophila nuda var . lilacea , Rhodopaxillus sordidus, L.sordida var . sordida, Rhodopaxillus sordidus f . obscuratus L. sordida var. ianthina, Lepista sordida var . lilacea, ve L. sordida var . obscurata.

#5
Foto - Sahte Mor Cincile (Lepista sordida): Bilecik'te ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı gibi inandırıcı, tuzak

#6
Foto - Sahte Mor Cincile (Lepista sordida): Bilecik'te ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı gibi inandırıcı, tuzak

