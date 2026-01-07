Sahte Mor Cincile (Lepista sordida): Bilecik'te ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı gibi inandırıcı, tuzak

Lameller: Sinüat veya emarginat şekilde sapa bağlantısı olan lameller oldukça sıktır. Başlangıçta yani mantar gençken tipik olarak grimsi-leylak rengi lameller, yaşlandıkça buff veya pembemsi-gri-kahverengi bir renk alır Gövde-Sap: Sahte Mor Cincile Mantarıın sapı 4-6 cm uzunluğa ulaşabilir. Kalınlığı ise 0,7 ile 1 cm arasında olabilir. Güçlü lifli yapıdaki sapı şapka ile aynı renkte olup merkeze yerleştirilmiş silindirik bir şekle sahiptir. Tabanın yakınında bacak hafifçe genişleyebilir. Koku: Sahte Mor Cincile, çok belirgin olmayan topraksı bir kokuya sahiptir. Kokusu hafif ve tadı biraz unumsudur. Ancak, bunlar tür için ayırt edici özellik değildir. Spor Baskısı: Spor izi pembemsi (kremsi beyazdan soluk pembeye) bir renk ile karakterizedir. Sporlar elipsoidal, 6-9 x 4-5µm boyutlarında olup, küçük dikenlerle süslenmiştir. Habitat: Bahçelerde, parklarda, orman kenarlarında ve ormanın derin olmayan dış yüzeylerinde veya çayırlarda bulunabilir. Birkaç mantar veren gruplar halinde veya nadiren tek başına büyürler. Mevsim: Sahte Mor Cincile Mantarı sezonu Temmuz ayında başlar ve Eylül ayının sonuna kadar devam eder. Yenilebilirlik ve Toksisite: Sahte Mor Cincile Mantarı, mantar avcıları açısından pek rağbet görmeyen bir tür olsada, zehirsiz yenilebilir bir türdür.